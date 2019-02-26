Bakan Kasapoğlu, derbi dostluğunu örnek gösterdi

SİNOP (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan ve 3-3 berabere sonuçlanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine ilişkin, "Dün akşam derbi maçı vardı, çok zevkli bir maç oldu. Maç öncesi kulüp başkanlarımızın bir arada olması ve tribünlerin kardeşliği, örnek bir olaydı. İnşallah bu manzaralar bütün stadyumlarımızda daim olur." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Sinop Dokuzoğlu Stadyumu'nun temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü olduğunu hatırlatarak, kendisine uzun ve sağlıklı ömürler diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 yıldır ülkeye çok önemli hizmetlerde bulunduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 17 yıldır ciddi mesafeler katettik. Sağlıktan ekonomiye, ekonomiden ulaşıma, teknolojiye, sanayiye ve spora kadar ülkemiz çok önemli atılımlar yaptı. 2002 yılında bin 500 spor tesisi varken şimdi 5 bin spor tesisimiz var. Bunun yanında yapımı devam eden tesisler var ve belediyelerimizi, diğer kamu kurumlarımızı dahil ettiğimizde bu spor tesislerimizin sayısı iki katına kadar çıkabiliyor." diye konuştu.