HABER

Bakan Kasapoğlu, derbi dostluğunu örnek gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 18:34 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Dün akşam derbi maçı vardı, çok zevkli bir maç oldu. Maç öncesi kulüp başkanlarımızın bir arada olması ve tribünlerin kardeşliği, örnek bir olaydı. İnşallah bu manzaralar bütün stadyumlarımızda daim olur"

SİNOP (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan ve 3-3 berabere sonuçlanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine ilişkin, "Dün akşam derbi maçı vardı, çok zevkli bir maç oldu. Maç öncesi kulüp başkanlarımızın bir arada olması ve tribünlerin kardeşliği, örnek bir olaydı. İnşallah bu manzaralar bütün stadyumlarımızda daim olur." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Sinop Dokuzoğlu Stadyumu'nun temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü olduğunu hatırlatarak, kendisine uzun ve sağlıklı ömürler diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 yıldır ülkeye çok önemli hizmetlerde bulunduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 17 yıldır ciddi mesafeler katettik. Sağlıktan ekonomiye, ekonomiden ulaşıma, teknolojiye, sanayiye ve spora kadar ülkemiz çok önemli atılımlar yaptı. 2002 yılında bin 500 spor tesisi varken şimdi 5 bin spor tesisimiz var. Bunun yanında yapımı devam eden tesisler var ve belediyelerimizi, diğer kamu kurumlarımızı dahil ettiğimizde bu spor tesislerimizin sayısı iki katına kadar çıkabiliyor." diye konuştu.

Sinop Dokuzoğlu Stadyumu'nun ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz spor, birliği beraberliği pekiştiren bir unsur, gerçekten tabana yayılması gereken bir olay. Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz spor tesisleri bu misyona hizmet ediyor. Bu süreçte toplumumuzun sporu benimsemesi ve daha çok spor yapması adına da pek çok projeyi sizlerin hizmetine sunacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Spor centilmenliktir, birlik beraberliği pekiştiren bir unsurdur. Dün akşam derbi maçı vardı, çok zevkli bir maç oldu. Maç öncesi kulüp başkanlarımızın bir arada olması ve tribünlerin kardeşliği, örnek bir olaydı. İnşallah bu manzaralar bütün stadyumlarımızda daim olu."

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından beraberindekilerle stadyumun temel atma işlemini gerçekleştirdi.

PARTNERSeçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!
/ek fotoğraf /AK Parti İl Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel video/ek fotoğraf /AK Parti İl Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel video
AK Parti İl Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel videoAK Parti İl Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel video
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sinop stadyum temel atma

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da koku alarmı! Öğrenciler evlerine gönderildi

İstanbul'da koku alarmı! Öğrenciler evlerine gönderildi

Siirt'te bulundu! Ağaç kovuğundan giriliyor

Siirt'te bulundu! Ağaç kovuğundan giriliyor

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

CHP'li Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

CHP'li Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kritik uyarı! Şiddetli geliyor

Beykoz'da toprak kayması! Bir evde hasar oluştu

Flaş! Beykoz'da toprak kayması

İstanbul'da tanzim satış noktalarında bakliyat satışı başladı

Flaş! O ürünlerin tanzim satışı da başladı!

Baldıza cinsel istismar davasında ortalık karıştı

Baldıza cinsel istismar davasında ortalık karıştı

DHKP/C'li teröristlerin yakalanma anı kamerada

DHKP/C'li teröristlerin yakalanma anı kamerada

5 kişiyi dolandırmışlar! Milyonlarca liralık vurgun

5 kişiyi dolandırmışlar! Milyonlarca liralık vurgun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.