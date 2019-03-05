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Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 23:57 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Bugüne kadar olduğu gibi, Diyarbakırlı kardeşlerimize, gençlerimize, kadınlarımıza hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Bu şehirden dünya çapında şampiyonlar çıkaracağız inşallah" - "Biz aynı bağın, bahçenin gülüyüz. İnşallah ilelebet hep birlikte, bizi bölmek, parçalamak, aramıza nifak sokmak isteyenlere karşı omuz omuza dimdik ilerleyeceğiz"

DİYARBAKIR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugüne kadar olduğu gibi Diyarbakırlı kardeşlerimize, gençlerimize, kadınlarımıza hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Bu şehirden dünya çapında şampiyonlar çıkaracağız inşallah." dedi.

Bakan Kasapoğlu, merkez Kayapınar ilçesinde AK Parti seçim bürosu önünde toplanan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, düsturlarının, felsefelerinin ve inançlarının önce millet, önce memleket olduğunu, bunun için yola çıktıklarını söyledi.

"Bunun için gecenin bu saatinde buradayız. Sizler buradasınız. Davamız kutlu ve mübarek olsun. Adıyaman'da kardeşlerimizle kucaklaştık. Bu gece orada konaklayacaktık fakat sizlerin hasreti bizi daha fazla orada bekletmedi." diyen Kasapoğlu, bir an evvel Diyarbakır'ın büyük kahraman evlatlarıyla, gençleriyle kucaklaşmak istediklerini belirtti.

31 Mart günü, AK Parti'nin önce millet, önce memleket diyen gönül belediyeciliği bayrağını Diyarbakır'a diktiklerinde, gurur ve onur duyacaklarını kaydeden Kasapoğlu, 31 Mart'a kadar gece gündüz demeden çalışacaklarını, sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayacaklarını anlattı.

Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"31 Mart gecesi gönül belediyeciliği bayrağımızı, hizmet anlayışımızı, gayretle, samimiyetle, tevazuyla Diyarbakır'a dikeceğiz inşallah. Sizde bu kararlılığı ve azmi görüyorum. Dün Cumhurbaşkanımız ile Zonguldak ve Bartın'daydık. Kendilerine Diyarbakır'a gideceğimi söyleyince, sizlere selamlarını, sevgilerini gönderdi. İnşallah cumartesi günü Cumhurbaşkanımızı Diyarbakır bağrına başka bir şekilde basacak değil mi? Diyarbakır'ın gençleri, kadınları, beyleri hazır mı? Birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere rabbim fırsat vermesin."

Hizmet için çalıştıklarını, bunu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın son 2 yılda ciddi bir şekilde ispatladığını vurgulayan Kasapoğlu, yollarıyla, diğer projeleriyle Diyarbakır'ın baştan sona imar edildiğini bildirdi.

"Bugüne kadar olduğu gibi, Diyarbakırlı kardeşlerimize, gençlerimize kadınlarımıza hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Bu şehirden dünya çapında şampiyonlar çıkaracağız inşallah." ifadelerini kullanan Kasapoğlu, ilim, sanat ve spora güçlü hazırlamak için gençleri daha iyi yetiştireceklerini kaydetti.

Gençlik merkezleriyle, spor salonlarıyla, yüzme havuzlarıyla, pek çok imkanla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Diyarbakırlı gençlerin yanında olacaklarını dile getiren Kasapoğlu, o potansiyeli Diyarbakır'da gördüğünü aktardı.

Hep birlikte el ele vereceklerini vurgulayan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz aynı bağın, bahçenin gülüyüz. İnşallah ilelebet hep birlikte, bizi bölmek, parçalamak, aramıza nifak sokmak isteyenlere karşı omuz omuza dimdik ilerleyeceğiz. Bunun için 31 Mart gecesine kadar aşkla, sevgiyle ve kararlılıkla sadece Cumali başkanımız için değil, ilçelerdeki belediye başkanlarımız için de hep birlikte yürüyeceğiz. Gecenin bu saatinden 31 Mart gününe kadar, el ele gönül gönüle vereceğiz. Cumali başkanımıza büyükşehirde, diğer kardeşlerimize de ilçelerde belediyenin emanetini vereceğiz."

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Diyarbakır Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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