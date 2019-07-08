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Bakan Kasapoğlu, doğa kampında gençlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 12:48 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu, doğa kampında gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Gençlik Vakfının Edirne'de düzenlediği doğa kampına katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, Keşan ilçesindeki kamp alanında bulunan amfitiyatroda gençlerin coşkulu alkışlarıyla karşılandı.

Gençlerle yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, "Bu coşkunuz bizlere ümit veriyor, geleceğe birlikte yürüyeceğiz. Biz küçük hayallerin değil, büyük ideallerin insanlarıyız. Sizlerde gördüğüm bu heyecan ve kararlılık, bizleri yarınlar adına çok daha güçlendiriyor. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, gençlerden bakanlık bünyesinde yer alan tesislerden yararlanmalarını isteyerek, şunları kaydetti:

“Gençlik kamplarımızla, yurtlarımızla, gençlik merkezlerimizle, proje desteklerimizle sizlerin her zaman yanınızdayız. Türkiye'nin dört bir yanında çok kaliteli tesislere sahibiz. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir spor hamlesi gerçekleşti. İnşallah sizleri bu tesislerde daha çok göreceğiz. Hem spor hem de gençlik projelerinde beraber yürüyeceğiz."

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından kamptaki etkinlik alanlarını gezerek öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. ​

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Anahtar Kelimeler:
Doğa Kampı Edirne Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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