Bakan Kasapoğlu, 'Dünya Ralli Şampiyonası' için Marmaris'te

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'WRC Dünya Ralli Şampiyonası' organizasyonu için Marmaris'e geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nu AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Bilal Sarıöz, Kaymakam Celalettin Yüksel ve partililer karşıladı. Bakan Kasapoğlu, partililer ile Muğla il ve Marmaris ilçe protokolüyle birlikte Asparan mevkisindeki restoranda kahve içti. AK Parti İlçe Başkanı Ülgen, Bakan Kasapoğlu'na Marmaris hakkında bilgiler verdi. Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Asparan mevkisinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı ile görüştükten sonra Marmaris ilçe merkezine hareket etti.

Ziyaretle ilgili yazılı açıklama yapan AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ülgen, şunları kaydetti:

"WRC Rally Türkiye Marmaris organizasyonu için Marmaris'e gelen Gençlik ve Spor Bakanımızdan yatırım sözlerini aldık. Marmaris'in dünya çapında hak ettiği değeri gören bir ilçe olması için biz bize düşen her şeyi yapacağız. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmüştük. Bugün ise Gençlik ve Spor Bakanımızla görüştük. Sözlerimizi aldık. Biz birlik ve beraberlik içinde daha güzel bir Marmaris için çalışıyoruz."

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarışların son günü olan 16 Eylül'de, ödül töreni için Marmaris'te bulunacağı belirtildi.