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Bakan Kasapoğlu FIA Başkanı Todt ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 20:52 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu FIA Başkanı Todt ile görüştü

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Marmaris'te düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'ne katılan Bakanı Kasapoğlu, final yarışları öncesi Todt ile görüştü.

Görüşmede ortak çalışma alanları ve motor sporlarını geniş kitlelerle buluşturma konusunda özen gösterdikleri vurgusunu yapan Kasapoğlu, FIA Başkanı ile yol güvenliği konusunda farkındalığın artırabilmesi için neler yapılacağı konusunda da fikir alışverişinde bulundu.

İkinci kez Türkiye'ye gelen FIA Başkanı'na ayrıca teşekkür eden Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son yıllarda düzenlediği önemli ve prestijli organizasyonlarla dünya sporunun merkezi haline gelen Türkiye'nin, birçok farklı branşta birbirinden önemli uluslararası organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam edeceğini de belirtti.

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