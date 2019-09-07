HABER

Bakan Kasapoğlu Filenin Sultanları’nı tebrik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 23:05 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda, finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik ederek şampiyonluk yolunda başarılar diledi.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülkemizde düzenlenen 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda, yarı final mücadelesinde Polonya’yı yenerek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı yayımladığı mesajla kutlayarak başarı dileğinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda, finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik ederek şampiyonluk yolunda başarılar diledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülkemizde düzenlenen 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda, yarı final mücadelesinde Polonya’yı yenerek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı yayımladığı mesajla kutlayarak başarı dileğinde bulundu. Kasapoğlu, tebrik mesajında, “Başkent Ankara’da düzenlenen 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda, Polonya’yı yarı finalde mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum. Ankara seyircisinin de büyük desteğiyle Millilerimizin şampiyon olacağına inanıyorum. Başarılarıyla bizleri gururlandıran Filenin Sultanları’na Sırbistan ile oynayacağı final müsabakasında başarılar diliyorum.”

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durduFSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu
İstanbul'da 'Değnekçi' operasyonları devam ediyorİstanbul'da 'Değnekçi' operasyonları devam ediyor
Balkonda tartıştılar; Kadın düştü, eşi peşinden atladı Balkonda tartıştılar; Kadın düştü, eşi peşinden atladı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

12 Dev Adam pes etmedi

12 Dev Adam pes etmedi

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

Kılıçdaroğlu'na çirkin saldırı! 1 kişi gözaltında

Kılıçdaroğlu'na çirkin saldırı! 1 kişi gözaltında

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
37 saniyede 48 bin TL çaldılar! 4 yıl sonra yakalandı

37 saniyede 48 bin TL çaldılar! 4 yıl sonra yakalandı

Rize'de şiddetli yağıştan istinat duvarı çöken 20 daireli apartman tahliye edildi

20 daireli apartman tahliye edildi! 'Kıyamet gibi geldi'

7 Eylül 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin sahibi belli oldu

Eskişehir'de, elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

Eskişehir'de, elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği gündüz görüntülendi

100 araçlık konvoy Mardin'den böyle görüntülendi

Dikkat, geliyor! Saat verildi, Meteoroloji o bölgeleri uyardı

Dikkat, geliyor! Saat verildi, o bölgeler uyarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.