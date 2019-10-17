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Bakan Kasapoğlu: Fransa, manipülatif hamlelerle algı operasyonuna giriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 16:44 | Son Güncelleme

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynadığı maçın ardından Fransızların tutumunu eleştirdi.

Gürkan DURAL- Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynadığı maçın ardından Fransızların tutumunu eleştirdi. Kasapoğlu, "Futbolda dünya şampiyonu olmuş Fransa'nın bile böyle manipülatif hamlelerle algı operasyonuna girdiğini görüyoruz. Millet olarak hiçbir oyuna asla prim vermeyeceğimize inanıyoruz. Nezaketi hiçbir zaman bırakmayacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bursa Teknik Üniversitesi'nin 2019- 2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Burada öğrencilere ders veren Bakan Kasapoğlu'na Vali Yakup Canbolat, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman eşlik etti.

Hem içeride hem dışarıda terörle mücadele için önemli çaba sarf ettiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, sivillere karşı da nasıl hassasiyet gözetildiğinin eşsiz örneğini dünyaya verdiklerini kaydetti. 'Barış Pınarı Harekatı'nda önemli mesafe katedildiğini belirten Kasapoğlu, "Kahraman askerimiz, destan yazmaya devam ediyor. Rabb'im yar ve yardımcıları olsun, tüm kötülüklerden onları esirgesin" diye konuştu.

'HİÇBİR OYUNA ASLA PRİM VERMEYECEĞİZ'

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde A Milli Futbol Takımı oyuncularının Fransa maçında asker selamı vermesiyle ilgili Fransızların tutumunu eleştiren Kasapoğlu, "İdeolojilerden, siyasetten, aidiyetten bağımsız olarak milletçe bir ve beraber olmanın çok daha önemli olduğu bir süreci yaşıyoruz. Ülkemizin, teröre karşı vermiş olduğu mücadele sebebiyle itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Milli takımımızın son karşılaşmalarında, futbolcularımızın sevinç vesilesiyle samimi bir şekilde ifade ettikleri selamın, nerelere çekildiğini hep birlikte gördük. Futbolda dünya şampiyonu olmuş Fransa'nın, futboldaki gücünün gerçekten malum olduğu bir ülkenin bile böyle manipülatif hamlelerle algı operasyonuna girdiğini görüyoruz. Bunun en güzel cevabını milletimizin, gençlerimizin en güzel şekilde verdiğini görüyoruz. Millet olarak hiçbir oyuna asla prim vermeyeceğimize inanıyoruz. Yaptığımız işi en güzel şekilde yapıp, nezaketi hiçbir zaman bırakmayacağız" dedi.

'GENÇLERİMİZİN LOKOMOTİF GÜÇ OLACAĞINA İNANCIMIZ TAM'

Gençlere çok değer verdiklerinin altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimizin kültür ve sanatta, edebiyatta, sporda, bilimde insanlığın geleceği için bir lokomotif güç olacağına inancımız tam. Gençlerimize inanıyoruz ve güveniyoruz. Bu ülkenin geleceğinde gençlerimizin söz sahibi olacağına ve bu emaneti teslim aldıklarında ülkemizi çok daha güçlü yarınlara taşıyacaklarına inanıyoruz. Bunun için de başta Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer bakanlıklarla büyük gayret içindeyiz. Gençlerimizin hayaller kurmasından ve bu hayallere yönelik çaba sarf etmesinden yanayız. Gençlerimizle bu yolu beraber yürümenin bizler için de önemli bir şans olduğunu düşünüyoruz. Bakanlığımızın spor tesisleri olmak üzere gençlerimizi zihnen ve ruhen daha sağlıklı yetiştirmeye yönelik imkanları var. Herkesi bu tesislerimize davet ediyorum" diye konuştu.

Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın proje desteklerinin olduğunu ve 1 hafta daha başvuruların devam edeceğini belirterek, gençlerden projeleriyle başvurmalarını istedi.

'TÜRKİYE, AVRUPA'NIN EN GENÇ NÜFUSUNA SAHİP'

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak üniversitelerdeki öğrencilerin yanında olmaya çaba sarf ettiklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Son 6 ayda üniversitelerde açtığımız genç ofislerimiz bizler için çok önemli. Gençlerimiz neredeyse biz oradayız. 2002'de 180 bin yurt kapasitesi varken, bugün 700 bine yakın öğrencimizi misafir etmekteyiz. 16-20 kişilik odalardan 3 kişinin kaldığı, içinde lavabosuyla duşuyla bazasıyla otellere meydan okuyacak derecede yurtlarımız var. Bursa'da da devam eden yurt inşaatlarımız var. Bunların da tamamlanmasıyla kapasite artışı gerçekleşecek. Elbette gençlik merkezlerimizin Bursa'daki sayısını da artırmamız gerekiyor. Türkiye, Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesi. Gerek Bursa gerekse ilçelerdeki gençlik merkezlerimizi hem sayısal hem de nitelik olarak artıracağız" dedi.

Bakan Kasapoğlu ayrıca Gençlik Merkezi'nde 2 milyon 200 bin üyenin bulunduğunu belirterek, yaz kamplarının artık kışın da faaliyet göstereceğini kaydetti.

'TESİSLERİMİZİ 7/24 HİZMETE AÇTIK'

Son yıllarda faaliyete alınan spor tesislerine de vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, "18 yılda spor tesisleşmesinde bu kadar dönüşen bir ülke yok. Statlarıyla salonlarıyla açık ve kapalı kortlarıyla havuzlarıyla ülkemiz önemli bir destinasyon. Ne kadar çok spor yaparsak ne kadar çok kişiyi sporla buluşturur ve spor kültürünü yaygınlaştırırsak sağlık anlamında geri dönüş olduğu gibi başarılı sporcuları keşfetmekte de göğsümüzü kabartacak nice sporcular yetiştirebiliriz. Gerek A Milli Takımımız gerek jimnastik boks ve diğer branşlardaki son dönemlerde başarılarımızdan gurur duyduk. Bu gelen başarılar, daha sonraki başarıların müjdeleyicisi. Tesislerimizi 7/24 hizmete açtık, her yaştan vatandaşlarımızla doldurmamız lazım" dedi.

Konuşmasının ardından öğrencilerin okul bahçesinde açtıkları topluluk masalarını ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, burada öğrencilerle sohbet etti. Dağcılık Kulübü'nden bir öğrenci, halatla binaya tırmanarak, Kasapoğlu'na asker selamı verdi. Daha sonra üniversitenin yeni yapılacak binasının temelini atan Bakan Kasapoğlu, öğrencilerle yemek yedikten sonra üniversiteden ayrıldı.

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