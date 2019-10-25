BAKAN KASAPOĞLU: GENÇLERİMİZDE BU GÖNÜL OLDUKTAN SONRA, HİÇBİR ENGEL YOK

Beyza Nur GÜLER-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, (DHA)

Sosyal Fayda Zirvesi'ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,"Gençlerimizde bu gönül olduktan sonra, hiçbir engel yok" dedi.

Birleşmiş Milletler ve Kalkınma Programı (UNDP) ve TBWA/Forgood tarafından düzenlenen 6. Sosyal Fayda Zirvesi, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi’nin açılış konuşması ile başladı. Tomasi’nin ardından konuşan Bakan Kasapoğlu, “Fayda için Genç Gücü" konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmanın moderatörlüğünü ise UNDP Türkiye İletişim Koordinatörü Faik Uyanık yaptı.

"GENÇLERİMİZDE BU GÖNÜL OLDUKTAN SONRA HİÇBİR ENGEL YOK"

Geçen yılki Sosyal Fayda Zirvesi’nin bakanlık için motivasyon kaynağı olduğunu ve gönüllülükle ilgili daha çok çalışma yaptıklarını dile getiren Kasapoğlu, şunları söyledi: "Ülkemizde gençlerimiz arasında ciddi bir gönüllü olma potansiyeli var. Bu potansiyeli açığa çıkartmakla ilgili tabii ki bir takım teknik faaliyetler gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de bizim "gencgonulluler.gov.tr" platformumuz. Geçen yıl ilan ettiğimiz günden itibaren platformumuzun üye sayısı, etkileşimi çok ciddi anlamda arttı. Ben özellikle bugün burada olan genç arkadaşlardan ve STK’lardan bu platforma henüz üye olmayanları bugün itibari ile bu üyelikler noktasında süreci tamamlamalarını istirham ediyorum. Çok önemli. Bu halkayı genişletmek lazım. Az önce belirttiğimiz mobil aplikasyon var. Ve her şeyden önemlisi gençlerimizde bu gönül olduktan sonra, hiçbir engel yok."

"SPOR TESİSLERİMİZ 7/24 AÇIK"

Spor konusundaki alışkanlıkların değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Kasapoğlu, şöyle devam etti: "Önce şunu söyleyeyim, tesisleşme noktasında muazzam durumdayız. Statlardan, salonlara kadar. Açık ve kapalı kortlara kadar. Her branşta. Havuzlara kadar, her türlü tesisimiz var. Bir defa tesis açığı noktasında, pek çok engeli aştık. Fakat aşmamız gereken tek bir konu var. Spor noktasındaki alışkanlıklar. Bu alışkanlıkları daha yaygınlaştırmamız gerekiyor. Spor kültürünü güçlendirmemiz gerekiyor. Bunu da başarabilirsek hem performans noktasında ulusal ve uluslararası anlamda başarılar daha da katlanacak hem de bedenen ve ruhen daha sağlıklı bir toplum olacağız. Sporun pek çok katkısının yanında beden ve ruh sağlığını da önemli katkıları var. O yüzden bizim iki temel amacımız var spor ile ilgili. Bir, sporun tabana yayılması. İki, sporda performans. Ona yönelik çalışmalarımız var. Bu noktada iş birliği, gönüllü faaliyetler çok önemli. Çünkü kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli, engelsiz demeden herkesin spora erişimini sağlamak durumundayız. Örneğin gündüz işim var diyen, akşam vaktim oluyor diyen arkadaşlarımız için spor tesislerimiz 7/24 açık. Yüzmek istiyorsanız gece 3’te gelip havuzlarımızı kullanabiliyorsunuz. Her türlü imkan için tesislerimiz tüm toplum için hizmetinizde" şeklinde konuştu.