Bakan Kasapoğlu, gençlerle Anıtkabir'de

Arda ERDOĞAN- Harun ÖZALP- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümünde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, gençlerle birlikte aslanlı yoldan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çıktı. Burada saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bakan Kasapoğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Kasapoğlu, ardından Misak-ı Milli kulesine geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

'VATANIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUZ'

Bakan Kasapoğlu deftere şunları yazdı:

Büyük Atatürk; bugün, 1919'da Samsun'da başlattığınız istiklal mücadelemizin yüzüncü yılını idrak ediyoruz. 100 yıldır iftiharla taşıdığımız istiklal ruhu, aziz milletimizin yürüyüşüne ve bağımız devletimizin duruşuna ilham kaynağı olmuştur. Cumhuriyeti emanet ettiğimiz gençlerimiz sadakatle, şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olan cumhuriyetimize, demokrasimize, vatanımıza ve milletimizin hukukuna sahip çıkmaktadır. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; bilgili, sağlıklı, ahlaklı, erdemli, manevi ve kültürel değerlerimizi sahiplenen, kendine, ülkesine ve insanlığa karşı sorumluluklarını hisseden gençliğimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Son nefesimize kadar ülkemize ve vatanımıza sahip çıkacağımıza ve tutuşturduğunuz istiklal ruhunu yaşatacağımıza söz veriyoruz. 19 Mayıs 1919’un yüzüncü yıl dönümünde sizi, bütün kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde hürmetle eğiliyorum. Ruhunuz şad olsun."

GENÇLER, RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Bakan Kasapoğlu, daha sonra Anıtkabir Tören Meydanı'nda 81 ili temsilen 81 Türk Bayrağı ile hazır bulunan gençlerle fotoğraf çektirdi. Törene katılan gençler, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflı tişörtlerle renkli görüntüler oluşturdu. Anıtkabir, törenin ardından halkın ziyaretine açıldı.

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