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Bakan Kasapoğlu, gençlerle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 22:41 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: -"Gençlerimiz ülkemizi güçlü bir şekilde yarınlara taşıyacak"

Bakan Kasapoğlu, gençlerle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin geleceğe güçlü ve donanımlı şekilde hazırlanmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, "Bu anlamda tüm imkanlarımızı sizlere sunacağız. Sizler ülkemizi çok güçlü bir şekilde yarınlara taşıyacaksınız." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Gençler Arası Bilgi Yarışması"nın Türkiye finalini izledi.

Bakanlık merkez binada düzenlenen organizasyonda gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Bu değerli yarışmalara katılan, emek veren tüm değerli gençlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de sizlerle bilgiyle, kültürle, sanatla ve pek çok alanda yine yarışmalarla değişik organizasyonlarla bir arada olacağız." diye konuştu.

Kasapoğlu, gençlerin yarınlara daha güçlü ve donanımlı hazırlanmaları adına birçok farklı alanda çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, "Sizler ülkemizi çok güçlü bir şekilde yarınlara taşıyacaksınız. Bunun inancı içerisindeyiz. Bakanlığımız sizlerin yuvasıdır. 81 ildeki tüm tesislerimiz, gençlik merkezlerimiz, gençlik kamplarımız yine sizin mekanınız. Buralara gelmeyi ve faaliyetlere katılmayı lütfen ihmal etmeyin." açıklamasında bulundu.

Bakan Kasapoğlu, 2019 yılının gönüllülük yılı olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Biz Türk milleti olarak iyilik yapmanın, yardımlaşmanın güzel amel olduğuna inanan insanlarız. O yüzden 2019 gönüllülük yılı kapsamında 'www.gencgonulluler.gov.tr' adresinden lütfen bu gönüllü ordusuna siz de katılın. İnşallah iyilik çıtamızı yardımseverlik anlayışımızı kurumsal bir şekilde daha üst noktalara hep birlikte taşıyacağız."

Kasapoğlu, konuşmasının ardından yarışmada dereceye giren gençlere ödüllerini verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Kültür ve Sanat Yarışmaları" adı altında düzenlenen Gençler Arası Bilgi Yarışması, bu yıl "Kim Bilir?" sloganıyla gerçekleştirildi.

Yaklaşık 6 bin gencin katıldığı yarışmaların bölge finalleri; Ankara, Denizli, Bursa, Samsun, Van, Diyarbakır ve Mersin illerinde yapıldı.

Bölge finallerinde birinci olan gençler, Türkiye finali için bugün Bakanlık merkez binada bir araya geldi. Yarışma sonunda ilk sırada yer alan isimler, yurt dışı gezisi ile ödüllendirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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Gençler Arası Bilgi Yarışması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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