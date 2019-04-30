Bakan Kasapoğlu, gençlerle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin geleceğe güçlü ve donanımlı şekilde hazırlanmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, "Bu anlamda tüm imkanlarımızı sizlere sunacağız. Sizler ülkemizi çok güçlü bir şekilde yarınlara taşıyacaksınız." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Gençler Arası Bilgi Yarışması"nın Türkiye finalini izledi.

Bakanlık merkez binada düzenlenen organizasyonda gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Bu değerli yarışmalara katılan, emek veren tüm değerli gençlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de sizlerle bilgiyle, kültürle, sanatla ve pek çok alanda yine yarışmalarla değişik organizasyonlarla bir arada olacağız." diye konuştu.

Kasapoğlu, gençlerin yarınlara daha güçlü ve donanımlı hazırlanmaları adına birçok farklı alanda çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, "Sizler ülkemizi çok güçlü bir şekilde yarınlara taşıyacaksınız. Bunun inancı içerisindeyiz. Bakanlığımız sizlerin yuvasıdır. 81 ildeki tüm tesislerimiz, gençlik merkezlerimiz, gençlik kamplarımız yine sizin mekanınız. Buralara gelmeyi ve faaliyetlere katılmayı lütfen ihmal etmeyin." açıklamasında bulundu.