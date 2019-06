Bakan Kasapoğlu gençlerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Pendik Belediyesi Gençlik Kampı'nda gençlerle buluştu.

Kasapoğlu, kampta bir araya geldiği gençlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Gençlere öğrenmenin önemini anlatan Bakan Kasapoğlu, "Bizim anlayışımızda, bizim inancımızda, öğrencilik beşikten mezara kadar. Her gün yeni bir şey öğreneceğiz. Belki bu örgün bir eğitim sistemiyle olacak, belki kendi gayretlerimizle olacak ama öğrenmeye devam etmemiz lazım. Tüm imkanlarımızla gençlerimizin hizmetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Ne diyor Peygamber Efendimiz hadisi şerifinde, 'İki günü eşit olan ziyandadır.' o yüzden bizler kutlu bir davanın erleri ve bu misyonun temsilcileri olarak, her gün daha ileri gitme zorunluluğundayız. Bu bir tercih değil, bu bir mesuliyet, bir yükümlülük, bir görev. O anlamda kendimizi ne kadar geliştirirsek evvela kendimize, sonra diğer insanlara o kadar faydalı oluruz. Hadiste ne diyor, 'İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır.' Bizim inancımızın, kültürümüzün, medeniyetimizin temel amacı bu. Bizler hükümet olarak, devlet olarak, devletin kurumları olarak, her şeyden evvel sizlerin kardeşi, ağabeyleri olarak sizler için her türlü imkanı hazırlamakta ve bunlar için gece gündüz çaba sarf etmekte kendimizi mükellef addediyoruz."