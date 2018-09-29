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Bakan Kasapoğlu, gençlerle birlikte türkü söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 09:25 | Son Güncelleme

 GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Şehit Tolga Artuğ Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Şehit Tolga Artuğ Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Memleketinde gençlerin projelerini tek tek inceleyen Bakan Kasapoğlu, müzik atölyesinde de öğrencilerle birlikte türkü söyledi.

İlçe teşkilatında AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur ile Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek ve partililer tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, teşkilatın yeni binasının açılışını yaparak hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra Turgutlu Şehit Tolga Artuğ Gençlik Merkezi'ne gelen Bakan Kasapoğlu'nu, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur ve Semra Kaplan Kıvırcık, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, merkeze adı verilen şehit Tolga Artuğ'un anne ve babası Sevcan ile Ercan Artuğ, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek, daire müdürleri ve bürokratlar karşıladı. Gençlik merkezine tam not veren Bakan Kasapoğlu, şehit Artuğ'un anne ve babasıyla yakından ilgilendi.

İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Eksür'den görülen kurslarla ilgili bilgiler alan Kasapoğlu, tekno kafe, müzik atölyesi, resim sergisi, karate salonu ve el sanatları atölyelerini ziyaret etti.

Kasapoğlu, gençlerin projelerinin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Müzik sınıfına giren Bakan Kasapoğlu, Milletvekili Baybatur ile öğrencilerin yanına oturup, Aşık Veysel'in 'Uzun ince bir yoldayım' türküsünü onlarla birlikte söyledi.

Kütüphanede rafların bazılarının boş olduğunu gören Bakan Kasapoğlu, buradaki kitapların artmasını istedi, destek olacaklarını belirtti.

Gençlerin karate gösterini izleyen Kasapoğlu, ardından onlarla fotoğraf çektirdi. Kasapoğlu'na Kaymakam Turan ve kursiyerler tarafından tablolar hediye edildi. Merkezin bahçesine bir fidan dikerek can suyunu kendi elleriyle veren Bakan Kasapoğlu, "Fidanıma iyi bakarsınız değil mi?" dedi. Kasapoğlu, Kula'ya gitmek üzere Turgutlu'dan ayrıldı.

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