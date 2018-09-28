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Bakan Kasapoğlu, gençlerle birlikte türkü söyledi (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.09.2018 15:37 | Son Güncelleme

İLÇE ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRDÜ Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir dizi açılışlar ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Manisa'da Turgutlu ilçesinin ardından Salihli'ye geçti. Salihli'de akrabalarını ziyaret eden Kasapoğlu, daha sonra beraberindeki AK Parti Manisa milletvekilleri ile Kula ilçesine geçti.

Bakan Kasapoğlu, gençlerle birlikte türkü söyledi (2)

İLÇE ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRDÜ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir dizi açılışlar ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Manisa'da Turgutlu ilçesinin ardından Salihli'ye geçti. Salihli'de akrabalarını ziyaret eden Kasapoğlu, daha sonra beraberindeki AK Parti Manisa milletvekilleri ile Kula ilçesine geçti.
Kula'da ilçe protokolü tarafından karşılanan Kasapoğlu, Kula Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitler için dua edildikten sonra Kula Kaymakamlığı'na giden Kasapoğlu, Kula Yaren Ekibi'nin yöresel halk oyunları gösterisini izledi. Daha sonra ise Yabaayak Atlı Birliği öncülüğünde oluşturulan kortej eşliğinde Kaymakamlık'tan Kula Belediyesi'ne geçti.
Belediye binasına yaklaşıldığında, atlardan birinin ürkerek huysuzlanması üzerine Kasapoğlu ve kortejdekiler, kısa bir süre beklemek zorunda kaldı. Atın, binicisi tarafından sakinleştirilmesinin ardından halkı selamlayarak kortej yürüyüşüne devam etti.
Kula Belediyesi'nde anı defterini imzalayıp, bir süre Kula Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Tosun ile görüşen Kasapoğlu, kendisine takdim edilen hediyeleri kabul ettikten sonra AK Parti Kula İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret etti. Partililerle bir süre sohbet eden Kasapoğlu, cuma namazını kılmak için buradan ayrıldı.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)

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Bakan Kasapoğlu, gençlerle birlikte türkü söyledi (2)Bakan Kasapoğlu, gençlerle birlikte türkü söyledi (2)Bakan Kasapoğlu, gençlerle birlikte türkü söyledi (2)Bakan Kasapoğlu, gençlerle birlikte türkü söyledi (2)

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