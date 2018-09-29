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Bakan Kasapoğlu, gençlerle birlikte türkü söyledi (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.09.2018 01:41 | Son Güncelleme

SELENDİ, ALAŞEHİR VE SARIGÖL İLÇELERİNİ ZİYARET ETTİ Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi temaslar ve ziyaretler de bulunmak için geldiği Kula ilçesindeki açılış ve temel atma törenlerinin ardından Selendi, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerini ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu, gençlerle birlikte türkü söyledi (4)

SELENDİ, ALAŞEHİR VE SARIGÖL İLÇELERİNİ ZİYARET ETTİ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi temaslar ve ziyaretler de bulunmak için geldiği Kula ilçesindeki açılış ve temel atma törenlerinin ardından Selendi, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerini ziyaret etti.
Bakan Kasapoğlu, Kula’daki programların ardından Selendi ilçesine giderek Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar’ı ve ilçe esnafını ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu’nu ilçe girişinde atlı birlikler karşıladı. Kasapoğlu, Selendi’deki ziyaretinin ardından Alaşehir’e geçerek, AK Parti İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Kasapoğlu burada yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sadece gençleri değil, kendini genç hisseden herkesin bakanlığı olduğunu belirterek, "Bu yüzden spor noktasında eksiklikleri gidermek, en büyük vazifelerimizden birisidir" ifadelerini kullandı. Kasapoğlu Alaşehir’deki ziyaretin ardından Sarıgöl ilçesine geçerek AK Parti İlçe Başkanlığı'nın düzenlendiği organizasyona katıldı. Bakan Kasapoğlu iki günlük Manisa ziyareti kapsamında Şehzadeler, Yunusemre, Saruhanlı, Gölmarmara, Ahmetli, Turgutlu, Salihli, Kula, Selendi, Alaşehir ve Sarıgöl olmak üzere 11 ilçeyi ziyaret etti.

Cemil SEVAL-Nurettin DOĞAN/MANİSA, (DHA)

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Bakan Kasapoğlu, gençlerle birlikte türkü söyledi (4)Bakan Kasapoğlu, gençlerle birlikte türkü söyledi (4)Bakan Kasapoğlu, gençlerle birlikte türkü söyledi (4)Bakan Kasapoğlu, gençlerle birlikte türkü söyledi (4)

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