Bakan Kasapoğlu, gençlerle buluştu

SİNOP (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sinop'ta "Gençlerle Demokrasi Buluşması" etkinliğine katıldı.

Sinop Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte gençlerle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, salona girişinde Kayahan'ın "Bir aşk hikayesi" şarkısıyla karşılandı.

Ellerinde Türk bayrakları bulunan gençleri selamlayan Kasapoğlu, "Böyle güzel bir şekilde karşılanmak bizleri çok mutlu etti. Gençlerimizle gurur duyuyoruz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, demokrasi buluşmalarının ülkenin geleceği adına çok önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye topraklarında çok farklı görüşlere sahip insanların yıllardır kardeşçe yaşadığını ifade eden Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"31 Mart'ta sizler de ilk defa oy kullanarak bu demokrasi şölenine eşlik edeceksiniz. Şimdiden sizleri tebrik ediyorum. Çünkü ülkemizdeki seçimlere katılım oranı pek çok ülkeden önde. Dolayısıyla ülkemizdeki demokrasinin standartlarını ölçmeye kalkanlar, bize pusula dayatanlar, önce buna baksınlar. Biz demokrasimizle, milli irademizle, örnek milletiz. Sizler de bu ülkenin örnek gençlerisiniz. Bakanlık olarak bizim görevimiz de sizlere daha iyi bir gelecek sunabilmek. Bunun için omuz omuza her daim çalışmaya devam edeceğiz."

Programda ayrıca Bakan Kasapoğlu'nun da katılımıyla amatör spor kulüplerine malzeme dağıtım etkinliği de gerçekleştirildi.

