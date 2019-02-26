HABER

Bakan Kasapoğlu, gençlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 20:37 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sinop'ta "Gençlerle Demokrasi Buluşması" etkinliğine katıldı - Bakan Kasapoğlu: "Biz demokrasimizle, milli irademizle, örnek milletiz. Sizler de bu ülkenin örnek gençlerisiniz"

SİNOP (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sinop'ta "Gençlerle Demokrasi Buluşması" etkinliğine katıldı.

Sinop Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte gençlerle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, salona girişinde Kayahan'ın "Bir aşk hikayesi" şarkısıyla karşılandı.

Ellerinde Türk bayrakları bulunan gençleri selamlayan Kasapoğlu, "Böyle güzel bir şekilde karşılanmak bizleri çok mutlu etti. Gençlerimizle gurur duyuyoruz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, demokrasi buluşmalarının ülkenin geleceği adına çok önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye topraklarında çok farklı görüşlere sahip insanların yıllardır kardeşçe yaşadığını ifade eden Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"31 Mart'ta sizler de ilk defa oy kullanarak bu demokrasi şölenine eşlik edeceksiniz. Şimdiden sizleri tebrik ediyorum. Çünkü ülkemizdeki seçimlere katılım oranı pek çok ülkeden önde. Dolayısıyla ülkemizdeki demokrasinin standartlarını ölçmeye kalkanlar, bize pusula dayatanlar, önce buna baksınlar. Biz demokrasimizle, milli irademizle, örnek milletiz. Sizler de bu ülkenin örnek gençlerisiniz. Bakanlık olarak bizim görevimiz de sizlere daha iyi bir gelecek sunabilmek. Bunun için omuz omuza her daim çalışmaya devam edeceğiz."

Programda ayrıca Bakan Kasapoğlu'nun da katılımıyla amatör spor kulüplerine malzeme dağıtım etkinliği de gerçekleştirildi.

PARTNER'Çocuk işi sekteye uğradı''Çocuk işi sekteye uğradı'
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonuKocaeli'de uyuşturucu operasyonu
Öyle bir yöntem bulmuşlar ki...Polis bile 'Pes' dediÖyle bir yöntem bulmuşlar ki...Polis bile 'Pes' dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Buluşma gençler Gençlerle Demokrasi Buluşması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

En Çok Okunan Haberler

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

CHP'li Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

CHP'li Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

'Ayak bastığım en karanlık doğum günüm...'

'Ayak bastığım en karanlık doğum günüm...'

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı yarın başlıyor

Yarın başlıyor! Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olacak

Isparta'daki uyuşturucu operasyonunda araç kumandası görünümlü hassas terazi ele geçirildi

Öyle bir yöntem bulmuşlar ki...Polis bile 'Pes' dedi

Mersin’de kanlı soygun: 2 ölü

Mersin’de kanlı soygun: 2 ölü

Afyonkarahisar'da 15 kişilik işe 1040 başvuru

Afyonkarahisar'da 15 kişilik işe 1040 başvuru

İznik'te yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Söke'deki AVM'de köpeklerin bulduğu bebek cesedi olayı aydınlatıldı

AVM önünde bebek cesedi bulunmuştu! Büyük sır aydınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.