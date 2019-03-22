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Bakan Kasapoğlu, gençlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 16:44 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Spor yapma kültürünü mutlaka kazanmamız lazım. Bakanlık olarak bundan sonraki süreçte spor kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik ciddi anlamda çalışacağız"

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik ciddi anlamda çalışacaklarını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde düzenlenen "Gençlik Buluşması" etkinliği kapsamında, öğrencilerle bir araya geldi.

Günlük programının en önemli gündemlerinden birinin gençlerle buluşmak olduğunu belirten Kasapoğlu, "İllere gittiğimde mutlaka gençlerle buluşarak sohbet programı düzenliyoruz. Gençler bize fikirlerini ifade ediyorlar. Bazen onların eleştirilerini dinliyoruz. Sizler bizim için gerçekten değerlisiniz. Bakanlığımız sizlerin yuvası." ifadelerini kullandı.

Pek çok soruna karşı tek çarenin spor olduğunu vurguladıklarını dile getiren Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor yapma kültürünü mutlaka kazanmamız lazım. Bakanlık olarak bundan sonraki süreçte spor kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik ciddi anlamda çalışacağız. Seçime gidiyoruz. Seçme ve seçilme yaşı çok ciddi anlamda değişti. Eskiden 30 yaşında olmanız gerekiyordu seçilebilmek için. Şimdi 18 yaşındaki gençlerimiz parlamentoda bizleri temsil ediyorlar. Cumhurbaşkanımızın gençlere hakikaten ayrı bir güveni ve sevgisi var. Onun ısrarlarıyla, muhalefete rağmen böyle bir yapıya kavuştuk. Gençlerimiz adına mutluyuz. Gençlik ve Spor Bakanı olarak ayrıca mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

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