Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "2002 öncesi maalesef halkı 'adam yerine koymayan' bir iktidar anlayışı vardı, vesayetçi. Ama hamdolsun şu an itibariyle bizim demokrasi anlayışımızda gençlerimiz, her yaştan insanımız değerlidir, önemlidir. Onların fikri, düşüncesi, itirazı gerçekten önemli." dedi.

Kasapoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Düzce'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasındaki tiyatro salonunda düzenlenen "Gençlerle Demokrasi Buluşması" etkinliğine katıldı.

Gençlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kasapoğlu, AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü'nün tecrübeli bir ağabey olduğunu söyledi.

Seçme ve seçilme yaşının 18 olduğunu anımsatan Kasapoğlu, "18 yaş çok önemli bir devrim. Cumhurbaşkanımız bunu, muhalefetin tüm itirazlarına rağmen, ısrarcı bir şekilde, size olan güveninden, sevgisinden gerçekleştirdi. 2002 öncesi maalesef halkı 'adam yerine koymayan' bir iktidar anlayışı vardı, vesayetçi. Ama hamdolsun şu an itibariyle bizim demokrasi anlayışımızda gençlerimiz, her yaştan insanımız değerlidir, önemlidir. Onların fikri, düşüncesi, itirazı gerçekten önemli. Bu buluşma da o amaca hizmet eden bir buluşma." şeklinde konuştu.