Bakan Kasapoğlu, gençlerle iftarda buluştu

"Vatanımızın ve aziz milletimizin hukuku sizlere emanet." sözlerini kullanan Gençlik ve Spor Bakanı, "Cumhuriyetimizi, demokrasimizi ve hukuk düzenimizi özenle, hassasiyetle koruma noktasında sizlere sonuna kadar güveniyoruz. Bütün imkanlarımız, sizlerin her türlü bilgiye ulaşması ve çağın getirdiği niteliklere ulaşmanız noktasında, donanımlı gençler olmanız için hepinizin hizmetinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde son 17 yıldır ülkemizde ekonomiden sanayiye, kültüre, eğitime ve sağlığa kadar pek çok alanda önemli devrimler gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte 2023 ve 2071 hedefleri bizim için önemli. Bu hedeflere sizlerle güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. Kardeşliğimizden, birliğimizden ve beraberliğimizden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Sizler, sanatta, sporda, kültürde ve her alanda nitelikli bir şekilde var olacaksınız, ülkemizi, milletimizi ve medeniyetimizi çok güçlü bir şekilde temsil edeceksiniz." şeklinde konuştu.

"Birlik ve beraberliğimiz için birbirimizin hukukuna sahip çıkmalıyız." diyen Bakan Kasapoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Birbirimizi, seveceğiz, koruyacağız ve saygı duyacağız. Bu yüzden tam 100 yıldır dedelerimizin bize kanları pahasına emanet ettikleri bu vatanı ve aziz toprakları birlik ve kardeşlik sayesinde kimseye yar etmedik ve yar etmeyeceğiz. Kardeşlik hukukumuzu güçlendireceğiz. Bir ve bütün olarak aramızdaki sevgiyi, kardeşliği, merhameti çoğaltacağız ve her türlü engele, oyuna, kumpasa karşı kenetleneceğiz. Tıpkı 15 Temmuz'da hain darbe girişimine verdiğimiz güçlü cevap gibi. Hem ülkemizin hem de tüm insanlığın hukukunu koruyacağız. Kardeşliğimize halel getirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Rabbim bu aziz milletin başını hiçbir zaman öne eğdirmesin. Lütfe birliğimize, beraberliğimize karşı oyun kuranlara fırsat vermeyin. Her zaman iyinin, doğrunun, güzelin, barışın ve kardeşliğin peşinde olun. İhtiyacımız olan ruh, 19 Mayıs'ın ruhunda ve motivasyonunda var. İnşallah ülke olarak daha güçlü yarınlara her alanda hep birlikte yürüyeceğiz."

81 ilden gelen gençleri İstanbul'dan Samsun'a taşıyacak Piri Reis Gemisi, İstanbul Boğazı güneyinden (Sarayburnu) giriş yaparak bu gece yolculuğuna başlayacak.