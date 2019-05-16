Bakan Kasapoğlu, gençlerle iftarda buluştu

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a başlattığı yolculuğun temsil töreninde gençlerle bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, 16 Mayıs 1919'dan 16 Mayıs 2019'a milli mücadelenin 100. yılında başlangıç noktasında "Vatan ve Ramazan" temalı Karaköy Rıhtımı'ndaki iftarda programında gençlere seslenerek, "Aramızda 81 ilimizden ve dünyanın dört bir yanından gelen genç arkadaşlarımız var. Geleceğimiz, ümidimiz, umudumuz olan sevgili gençlerimiz, sadece bu ülkenin, toprakların değil tüm dünyanın, mazlumların umudusunuz. Bizler de sizlerin yarınları için umudu yüceltmek adına Bakanlık ve hükümet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da seferber etmek için gece gündüz çalışacağız." ifadelerini kullandı.

19 Mayıs 1919'dan bugüne 100 yıl geçtiğini belirten Kasapoğlu, "Bu süreçte bu ülke ne badireler atlattı ne engellerle karşılaştı ama milletimiz hiçbir zaman birliğinden, beraberliğinden, kardeşliğinden ve inancından taviz vermedi. İnşallah vermeyecek. Bunları sizlerin pırıl pırıl bakışlarınızda görüyoruz. Tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi bu millet karşılaştığı tüm engelleri alt etmesini ve yerle bir etmesini bilecek." diye konuştu.