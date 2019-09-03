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Bakan Kasapoğlu, "Gençlik Günü"nü kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 12:19 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "İslam coğrafyasındaki tüm gençlerin Gençlik Günü'nü kutluyorum"

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İslam coğrafyasındaki tüm gençlerin, Gençlik Günü'nü kutluyorum." dedi.

Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Gençlik Günü kutlamasına katılan Kasapoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 3 Eylül'ü Gençlik Günü olarak belirlemesinin önemine vurgu yaptı.

Bu tarihin önemli bir sembol olduğunu anlatan Kasapoğlu, "İslam coğrafyasındaki tüm gençlerin, Gençlik Günü'nü kutluyorum. Maalesef islam dünyamızda iç ve dış istikrarsızlıklar nedeniyle önemli mücadeleler söz konusu. Bizler, karşı karşıya kaldığımız bu zorluklarla güçlü bir mücadele için elbette sosyal, siyasal, ekonomik anlamda kaynaklarımızı birleştirip, topyekün hareket etmeliyiz. İslam İşbirliği Teşkilatı, hükümetler arasında yegane bir güce öncülük ediyor. Ülkemiz de bu teşkilata üye devletler ararsında. Kardeşliği geliştirmek, Filistin'in haklarını, davasını savunmak, üye olmayan devletlerdeki müslüman azınlıkları ve topluluğu savunmak için bu teşkilatı sonuna kadar destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın birçok etkinliğine Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını aktaran Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dayanışma ve iş birliğini güçlendirmeye yönelik pek çok potansiyelin olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu konuda çok çalışmamız gerekiyor. Her bir gencimizin ileriye yönelik neler yapılması yönünde dert edinmesi gerekiyor. Kardeşlik hakikaten bir algı, zihinsel bir durum. Bunu zihinlerimizde iyi idare etmemiz lazım. Bizi kardeş ilan eden o ilahi kavramaları çok iyi anlamamız ve içselleştirmemiz gerekiyor. Bu çerçevede gerek bakanlık, gerekse de gençlik derdi olan bir arkadaş topluluğu olarak sizlerin her daim yanınızdayız. Çok önemli bir genç potansiyelimiz var. Hem Türkiye hem islam coğrafyası olarak gençlerimizi kardeşilik duygusuyla iyi yetiştirdiğimiz sürece her türlü zorluğun üstesinden geliriz. Allah'a şükürler olsun her türlü imkana sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize sunduğu imkan da kelimelerle anlatılacak şekilde değil. Allah'ımıza hamd olsun. Canı gönülden Gençlik Günü'nüzü kutluyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

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