HABER

Bakan Kasapoğlu, Hamamyolu esnafını ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 19:14 | Son Güncelleme

Türkiye-Moldova maçı sebebiyle Eskişehir’e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hamamyolu Caddesi’nde esnafları ziyaret ederek, vatandaşlara karanfil dağıttı.Esnafları tek tek dolaşıp sohbet eden Bakan Kasapoğlu, vatandaşlara da karanfil dağıttı.

Bakan Kasapoğlu, Hamamyolu esnafını ziyaret etti

Türkiye-Moldova maçı sebebiyle Eskişehir’e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hamamyolu Caddesi’nde esnafları ziyaret ederek, vatandaşlara karanfil dağıttı.
Esnafları tek tek dolaşıp sohbet eden Bakan Kasapoğlu, vatandaşlara da karanfil dağıttı. Kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen Eskişehirlileri de kırmayan Kasapoğlu, daha sonra Eskişehir Valiliğine geçti. Valilik binası önünde bir açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, “Eskişehir’deki gençlerimiz başta olmak üzere tüm Eskişehir halkı ile hasbihal etme ve kucaklaşma fırsatı bulduk. Çok da mutlu olduk. Kendilerinin bize olan sevgileri bize ayrı bir enerji verdi. Bu vesileyle il ve ilçe başkan adaylarımızla da görüştük. Eskişehir’in geleceğini ve sportif anlamdaki yatırımlarımızı da konuşma imkanı bulduk. İnşallah bundan sonraki süreçte Eskişehir halkımızın spora erişimini daha da kolaylaştıracak şekilde çalışacağız ve pek çok branşı içinde bulunduran spor yatırımlarını çok kısa vadede Eskişehir’de gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.
Bakan Kasapoğlu’nun gerçekleştirdiği esnaf ziyaretine AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, AK Parti Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı ve AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Volkan Doğan da katıldı.

Bakan Kasapoğlu, Hamamyolu esnafını ziyaret etti

Bakan Kasapoğlu, Hamamyolu esnafını ziyaret etti

PARTNEREski İstanbul'a bir de böyle bakınEski İstanbul'a bir de böyle bakın
Bakan Pakdemirli altız kuzuları biberonla beslediBakan Pakdemirli altız kuzuları biberonla besledi
Erdoğan: HDP, İstiklal Marşı'mızın, bayrağımızın düşmanıdır (2)Erdoğan: HDP, İstiklal Marşı'mızın, bayrağımızın düşmanıdır (2)

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Uluslararası bir marka buraya fabrika kuracak

Erdoğan: Uluslararası bir marka buraya fabrika kuracak

Malatya'da deprem!

Malatya'da deprem!

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

Mustafa Cengiz noktayı koydu! 'Görevimizin başındayız'

Mustafa Cengiz noktayı koydu! 'Görevimizin başındayız'

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Diğer Haberler
Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mektubu paylaştı

Twitter'dan paylaştı! İşte o mektup

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

Bahçeli'den Erdoğan çıkışı: Kankayız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.