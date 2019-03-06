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Bakan Kasapoğlu, Hanili gençlerle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 18:28 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır'da Gençlerle Demokrasi Buluşması etkinliğine katıldı - Bakan Kasapoğlu: "Sevgili gençler, sizler bizim ümidimizsiniz. Tüm imkanlarımızı sizin için seferber ediyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, Hani Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Gençlerle Demokrasi Buluşması etkinliğine katıldı.

Burada gençlere bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi veren Kasapoğlu, demokrasilerde seçimlerin çok önemli olduğunu belirtti. Gençlere hitap eden Kasapoğlu, "Sevgili gençler, sizler bizim ümidimizsiniz. Tüm imkanlarımızı sizin için seferber ediyoruz." dedi.

AK Parti'nin her alanda gençlerin önünü açtığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Ben sizlerin yaşındayken seçme ve seçilmeyle ilgili, 30 yaşına gelmeden milletvekili olamıyordunuz. Şimdi bu 18 oldu. Cumhurbaşkanı'mız, sizlere olan sevgisi ve güveni nedeniyle bu işe önderlik etti. Bugün parlamentomuzda çok genç arkadaşımız, milletimizi onurla temsil ediyor. Nice gençlerimiz, parlamentomuzda, kabinemizde ve ülkemizin değişik kademelerinde bu millete, memlekete, insanlığa hizmet etmeye çalışıyor. Bizler de bunun alt yapısını ve zeminini oluşturarak, sizi güçlü yarınlara hazırlamanın mücadelesini en güçlü şekilde vereceğiz."

Bu tür buluşmalarda gençlerin fikirlerini dinlediklerini aktaran Kasapoğlu, gençlerin fikirleri ve görüşlerinin önemli olduğunu belirtti.

Bir öğrencinin, Çanakkale'yi görmek istediğini aktarması üzerine Kasapoğlu, mayıs ayında bu talebi yerine getireceklerini bildirdi.

Etkinlikte Bakan Kasapoğlu, gençlere kitap hediye etti.

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Diyarbakır Gençlerle Demokrasi Buluşması Hani

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