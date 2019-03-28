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Bakan Kasapoğlu: Her imkanı gençlerimize sunacağız (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 23:30 | Son Güncelleme

‘HERKESE YÜZME ÖĞRETECEĞİZ’ Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Balıkesir ziyareti kapsamında merkez Altıeylül ilçesinde partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı.

Bakan Kasapoğlu: Her imkanı gençlerimize sunacağız (2)

‘HERKESE YÜZME ÖĞRETECEĞİZ’
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Balıkesir ziyareti kapsamında merkez Altıeylül ilçesinde partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında geldiği Balıkesir’de, Susurluk ilçesinde düzenlenen ‘Sevgi Yürüyüşü’ programına katıldı. Bakan Kasapoğlu son olarak ise merkez Altıeylül ilçesi Gümüşçeşme Mahallesi’nde düzenlenen miting programında halka seslendi. Bakan Kasapoğlu’na AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Zekai Kafaoğlu, Karesi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı AK Parti'li Hasan Avcı, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam ile gençlik kolları üyeleri eşlik etti.
Konuşmasında gençlerin Bakanlıkları için önemine değinen Kasapoğlu, Balıkesir ve ilçelerinde her semte spor sahaları kuracaklarını açıkladı. Genç, yaşlı, kadın çocuk demeden toplumun her kesiminin bu sahalarda spor yapacaklarını belirten Kasapoğlu, "Bunun yanında Bakanlık olarak bir politikamız var. Diyoruz ki, yüzme bilmeyen kalmasın. Herkese yüzme öğreteceğiz. Yüzme şampiyonları çıkaracağız, Balıkesir’den ve diğer illerden. Kadınlarımız bu toplumun öncüsü. Onlar spor yaparsa herkes yapar. Tüm tesislerimizi önce onların hizmetine sunacağız. Bunun yanında Altıeylül ilçemizde tenis kortlarından oluşan bir yer tespit ediyoruz. Onu da yıl sonuna kadar hizmete sunacağız" dedi.
Bakan Kasapoğlu, miting programı sonrası kentten ayrıldı.

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)

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Bakan Kasapoğlu: Her imkanı gençlerimize sunacağız (2)Bakan Kasapoğlu: Her imkanı gençlerimize sunacağız (2)Bakan Kasapoğlu: Her imkanı gençlerimize sunacağız (2)Bakan Kasapoğlu: Her imkanı gençlerimize sunacağız (2)

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