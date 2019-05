Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, amaçlarının hem memlekete hem de insanlığa hizmet etmek olduğunu belirterek, "Ulvi bir amacın etrafında kenetlenmiş vaziyette hizmet çıtasını yukarı taşımanın peşindeyiz" dedi. Bakan Kasapoğlu, bakanlığının İstanbul’daki personeli ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi. Fatih’teki Mimar Sinan Stadı’nda bin 500 davetlinin katıldığı iftarda konuşan Bakan Kasapoğlu, Ramazan-ı Şerif’in rahmet ve bereket ikliminin her yönden estiği bir ay olduğunu belirterek, "Bugünkü iftarımız bir kurum iftarından öte aile iftarı. İstanbul’da hem ülkemizin spor camiasına hem de gençlerimize hizmetle mükellef bir kurumun temsilcisi olan sizlerle ve değerli ailelerle bir araya gelmekten dolayı mutlu ve heyecanlıyım" diye konuştu. Amaçlarının memlekete ve insanlığa hizmet etmek olduğunu anlatan Bakan Kasapoğlu, "Bir ailenin fertleriyiz. Mekanlarımız ve mevkilerimiz farklı da olsa amacımız aynı. Ulvi bir amacın etrafında kenetlenmiş vaziyette hizmet çıtasını yukarı taşımanın peşindeyiz. Gayretinizle ve emeğinizle kutlu yolda verdiğiniz hizmetlerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de sizlerle birlikte omuz omuza yürüyerek birlikte gayret göstereceğiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın" ifadelerini kullandı. Türkiye’nin Avrupa’daki en genç nüfusa sahip ülke olduğuna dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Bu, bizlerin görevlerini çok daha önemli hale getiriyor. Yükümüz ağır ama o kadar da kutlu bir sorumlulukla mükellefiz. Bu manada her geçen gün daha fazla çalışmamız gerekiyor. Yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz ve spor tesislerimizle milletimize hak ettiği hizmeti sunmanın gayreti içinde olacağız" diye konuştu.

"Heyecanımızı, inancımızı ve irademizi hiç kaybetmeyeceğiz’’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2002’den bu yana her alanda devrimler gerçekleştirdiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönüşümü her geçen gün daha yukarı taşıma sorumluluğu bizlere ait. Bir makinenin dişlileri gibi uyum ve ahenk içinde hareket edeceğiz. Heyecanımızı, inancımızı ve irademizi hiç kaybetmeyeceğiz. Biz sizlere inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde en yeni ve kaliteli spor tesisleri ülkemizde. Tüm insanlarımızı sporla buluşturacağız. Var olan tesisleri daha verimli kullanacağız. Tüm toplumumuzun hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bu kutlu bir misyon ve anlamlı bir görev."

Bakan Kasapoğlu, 24 Haziran 2018 sonrası Türkiye’de yeni bir yönetim sistemi noktasında değişikliklerin olduğunu belirterek, "Bu çerçevede bakanlığımızın yapısında da değişiklikler oldu. Geçiş aşamalarında bir takım süreçler yaşanır. Geçiş sürecini en güzel şekilde dönüştüren bakanlıklardan biri biz olduk. Tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi hakkında da görüşlerini aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul, dünyanın kalbi bir şehir. İstanbul’a hizmet etmek herkese nasip olmaz. Yine her birimiz 23 Haziran’da sandık başına gideceğiz. Bu noktada ayrı bir görevimiz var. Binali Yıldırım’ı bakan, başbakan ve Meclis başkanı olarak hepimiz gördük, tecrübe ettik. Hizmetlerinden yana mutlu olduk. İnşallah kendisini İstanbul’a hem kabine hem bakanlığımızla uyumlu bir belediye başkanı olarak seçeceğimize inanıyorum. Hem seçimlerin hem de Ramazan ayının kalan günlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum."