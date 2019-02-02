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Bakan Kasapoğlu Hollanda'daki Türk gençleriyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 00:33 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "Avrupa'daki kardeşlerimiz bizim buralardaki temsilcilerimizsiniz. Sizlerin kurdukları spor kulüpleri var, bu kulüplerde sporla ilgilenen genç kardeşlerimiz var. Bizler sizlerin başarılarıyla her daim gurur duyuyoruz" - "İnşallah sizler de Avrupa ile kuracağımız bu 'spor köprüsü'nün temel taşlarını bu spor kulüplerimizde bu sporcularımızla birlikte oluşturacaksınız. Bu köprü sporun birleştirici rolüyle birlikte bir dostluk bir arkadaşlık bir kardeşlik köprüsü olacak"

AMSTERDAM (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Avrupa'daki kardeşlerimiz bizim buralardaki temsilcilerimizsiniz. Sizlerin kurdukları spor kulüpleri var, bu kulüplerde sporla ilgilenen genç kardeşlerimiz var. Bizler sizlerin başarılarıyla her daim gurur duyuyoruz." dedi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde, Türk amatör sporcular, spor kulüpleri, gençlik ve spor alanında çalışan STK temsilcileri ve gençler ile bir araya gelen Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, değerlerini kaybetmemek için Türkiye ile irtibatlarını kaybetmemeleri gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin çok geliştiğine ve ilerlediğine dikkati çeken Kasapoğlu, Hollanda'daki Türk gençlerinin Türkiye'deki gençlik kamplardan yararlanabilmeleri için projeler yapacaklarını, onların bu kamplardan faydalanması noktasında ciddi adımlar atacaklarını bildirdi.

Kasapoğlu, özellikle gençlerin kendilerini geliştirebilmeleri, bir takım konularda yeni ufuklara yönelmeleri için için bu projelerle çalışacaklarını ve her zaman gençlerin yanında olacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çok kıymetli genç arkadaşlarım ve değerli sporcu kardeşlerim elbette yaşadığınız ülkelere sağlayacağınız intibak, uyum, hayatın her alanında aldığınız pozitif roller çok mühim ve biz bunları destekliyoruz. Ancak bunları yaparken kendi kimliğinizi, değerlerinizi vatan toprağına olan aidiyetinizi lütfen kaybetmeyin. Biliyorum sizler ülkemiz bir sorunla karşılaşsa ülkemizin ayağına bir taş dahi değse, burada kederleniyorsunuz ve üzülüyorsunuz. Sizlerin kalbi Türkiye'miz için çarpıyor. Ben öncelikle sizlere Türkiye'mize duyduğunuz aidiyet için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Biz de sizlerle aynı duygularla belki fiziken uzakta olsak bile birlikte aynı heyecanı aynı duyguları paylaştığımızı bilmenizi hissetmenizi istiyorum. Çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz, burada emek veriyorsunuz ve ikamet ettiğiniz bu topraklara çok değerli katkılar sağlıyorsunuz. Sizler bizim için olduğunuz gibi elbette bu ülke için bu coğrafya için de son derece önemlisiniz ve değerlisiniz."

Hollanda ile Türkiye arasında geçmişe dayanan uzun bir diyalog ve uzun bir tarih olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Elbette sizin buralara ayak uydurmanız, buradaki hayata intibak sağlamanız için gayretleriniz de var. Biz bunları da çok önemsiyoruz. Çünkü sizlerin buradaki varlığı, burada ülkemizi, insanımızı, kültürümüzü temsil etmeniz bizler için çok önemli bu bize de ayrı bir güç katıyor." açıklamasında bulundu.

Gerçekleştirilecek ortak projelerle Avrupa'da yerleşmiş iyi uygulama örnekleri ve iş birliği imkanlarından etkin bir şekilde yararlanmak istediklerini anlatan Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız 'burada gurbetçi, Türkiye'de Almancı' diye anılmıyorsa, burada sizin enerjinizin, sizin duruşunuzun bir payı var. Sizler vatanımızdan uzaktasınız ancak kendi kimliğinizi korumanın kültürünüzü korumanın mücadelesini veriyorsunuz. Bu vesileyle sizlerle gurur duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum.

Bugün bazı ülkelerde Türkler belli başlı yerlerde milletvekili olarak seçiliyorlar. İnsanımızı temsil etme noktasında çok güzel çok yetkin etkin konumlarda Türk kardeşlerimizi görüyoruz. Sizler de ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarda yönetime katılmaktan aktif vatandaşlık bilinciyle hareket etmekten lütfen geri durmayın. Sizlerin fikirleri hem bu topraklar hem bu coğrafya hem bu ülkeler için hem de ülkemiz için çok önemli, çok değerli."

Kasapoğlu, Hollanda özelinde "sportif performansta ortaklık" konusundaki bir açılıma sıcak baktıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupa'daki kardeşlerimiz bizim buralardaki temsilcilerimizsiniz. Sizlerin kurdukları spor kulüpleri var, bu kulüplerde sporla ilgilenen genç kardeşlerimiz var. Bizler sizlerin başarılarıyla her daim gurur duyuyoruz. İnşallah sizler de Avrupa ile kuracağımız bu 'spor köprüsü'nün temel taşlarını bu spor kulüplerimizde bu sporcularımızla birlikte oluşturacaksınız. Bu köprü sporun birleştirici rolüyle birlikte bir dostluk bir arkadaşlık bir kardeşlik köprüsü olacak."

Gençlerin Bakan Kasapoğlu'na sorular yönelttiği toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Amsterdam Yunus Emre Ensitüsü Hollanda Türk Gençleri

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