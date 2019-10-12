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Bakan Kasapoğlu, İbrahim Çolak'ı tebrik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 21:28 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu, İbrahim Çolak'ı tebrik etti

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota alan İbrahim Çolak'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonasında halka aletinde 14.933 puan alarak altın madalya kazanan ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota alan İbrahim Çolak'ı telefonla aradı.

Dünya şampiyonasında sergilediği üstün performansla bir ilki başararak tarihe geçen İbrahim Çolak'ı tebrik eden Bakan Kasapoğlu, milli sporcunun dünya şampiyonu olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, başarısının 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da sürmesi dileğinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, milli cimnastikçi için tebrik mesajı da yayımladı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde bir ilki başararak dünya şampiyonu olan ve tarihi başarısıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan İbrahim Çolak'ı kutluyorum. Elde ettiği şampiyonlukla bizleri gururlandıran İbrahim Çolak'a 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum. Milli sporcumuzun olimpiyat oyunlarında da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele edecek olan sporcularımıza başarılar diliyorum."

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İbrahim Çolak

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