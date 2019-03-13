Bakan Kasapoğlu: İnsanlarımızın gönüllerini delik, deşik ettiler

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van ziyaretinde yaptığı konuşmada çukur siyaseti üzerinden HDP'ye yüklendi. Bakan Kasapoğlu, "Delik, deşik ettikleri yolların yanında, gönlü temiz insanların gönüllerini delik, deşik ettiler. 31 Mart'ta bu gönlümüzü yakan, ciğerimizi yakan, canlara kıyan, o odaklara hep birlikte dik durarak, beraber durarak yeter artık, yeter diyeceğiz." dedi. Çeşitli açılış, toplantı va ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva'nın seçim bürosu önünde toplanan kalabalığa seçim otobüsü üzerinde seslendi. 'NEFRET SÖYLEMLERİNE İNAT, SEVGİYİ GETİRECEĞİZ' Birilerinin nefret söylemlerine inat sevgiyi getireceklerini söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Biz Van'ın gençleri, kadınları ve geleceği için varız. Çıktığımız bu yolda bu birliğimizi, beraberliğimizi hiç bir hedef, hiçbir örgüt, hiç bir şebeke ilelebet bozamayacak.Öyle sıkı, öyle güçlü olacağız ki; aramıza hiç bir nifak, hiç bir ayrılıkçı düşünce, bölücü yaklaşım giremeyecek. İnşallah Van için, Türkiye için daha güçlü, daha müreffeh olarak her türlü hileye, oyuna, vesayet güçlerine rağmen birlikte daha güçlü yürüyeceğiz. Van'ın gençleri, kadınlarıyla yürüyeceğiz. Çünkü Vanlı kardeşlerimizi, Van'ın gençlerini, kadınlarını bugüne kadar çok denediler. Bu medeniyet beşiği toprakları, bu coğrafyanın yiğit insanlarını çok kez tuzağa düşürmeye çalıştılar. Ama Van'ın cefakar, vefakar, kahraman insanları onların oyunlarına, hilesine hiç bir zaman kanmadı. Bu yüzden diyoruz ki; Van'ımız, herşeyimiz, canımız her şeyin en güzeline, en iyisine layıktır. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de Van'ın yarınları için çalışmaya, üretmeye, taş üstüne taş koymaya, inşa etmeye devam edeceğiz. Ak Parti demek, Recep Tayyip Erdoğan demektir, üretmek, taş üstüne taş koymak, inşa etmek, sevgi, merhamet, şefkat ve kardeşlik demektir. Birilerinin nefret söylemlerine inat sevgiyi getireceğiz. Onların ayrılıkçı, bölücü tavırlarına inat dayanışmayı, beraberliği göstereceğiz. Onların imha edici, yıkıcı tavırlarına inat daha çok inşa edeceğiz." dedi.

'VAN'IN 15 NOKTASINA SEMT SAHALARI KURACAĞIZ' Van'ın gençleriyle, kadınlarıyma çok güçlü bir potansiyele sahip olduğunu, o yüzden burada nice bilim adamları, sanatkarları ve sporcuları yetiştirmeye hedeflediklerini anlatan Bakan Kasapoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bizler Van'ın gençleri ve kadınları için çok ciddi bir spor seferberliğini başlatıyoruz. Van'da sporu yaygınlaştıracağız. Bunun da tek yolu, yerel yönetimlerle işbirliği. Biliyorsunuz sayın Cumhurbaşkanız Recep Tayyip Erdoğan sporu ve sporcuyu çok seven birisi. Son 17 yılda Cumhurbaşkanrımızın önderliğinde, onun güçlü vizyonuyla ülkemizde çok ciddi spor tesisleşmesi gerçekleşti. Türkiyemizin bir ucundan diğer ucuna kadar, hemen hemen her bölgede en yeni ve en kaliteli spor tesisleri bizde. Avrupa ile kıyasladığımızda. İnşallah bundan sonraki süreçte bu tesisleri daha da arttırarak, Van'daki spor eksikliklerini bir yıl içerisinde giderme sözü veriyorum. Bizler spor tesislerini, sizlerin yaşadığı çok yakın yerlere inşa edeceğiz. Şu an Van'ın 15 ayrı noktasını tespit ettik. Bu noktalarda futbol, voleybol, basketbol alanlarının olduğu semt sahalarımızı bir yıl içerisinde sizin hizmetine sunacağız. Bunun yanında bizim bir projemiz var. Yüzme bilmeyen kalmasın diyoruz. Bunun için evlerinize yakın mesafede semt havuzları, butik havuzlar inşa edeceğiz. Van'ın 4 ayrı noktasına kapalı tenis kordo inşa edeceğiz. Burada şampiyon tenisçiler yetiştireceğiz."