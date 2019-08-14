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Bakan Kasapoğlu, intihardan vazgeçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 17:07 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu, intihardan vazgeçirdi

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Haliç Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna etti.

Alınan bilgiye göre, Haliç Köprüsü'nde kimliği öğrenilemeyen bir kişi intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bu sırada köprüden geçen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile beraberindeki AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, aracı durdurdu.

Kasapoğlu, intihar etmek isteyen kişiyi ikna ederek korkuluklardan indirdi.

Genci aracına alan Bakan Kasapoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu intihar vazgeçirme

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