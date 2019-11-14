Bakan Kasapoğlu, İzmir'de yapımı süren statları gezdi

Kasapoğlu, Yıldırım ve beraberlerindeki heyet, Alsancak Stadı'ndaki incelemelerinin ardından ocak ayının sonunda açılıp, 'Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi' adını alacak, İzmir'in Süper Lig'deki temsilcisi Göztepe'nin yeni stadına geldi. Heyeti, burada sarı-kırmızılıların altyapı sporcuları, mevcut kadrosu ve eski efsane futbolcuları karşıladı. Stadı gezen heyet, ardından tesisin Türkiye'de ilk olacak, Avrupa'da örneği bulunmayan, üzerinde yürüyüş parkuru olan çatısına çıktı. Çatıya ilk adım ayak izlerini bırakan Yıldırım ve Kasapoğlu, Göztepeli futbolcularla fotoğraf çektirdi.

KASAPOĞLU: TÜRKİYE TESİS ZENGİNİ

Göztepe'nin yeni stadında basın mensuplarına açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana yalnız futbolda değil pek çok branşta Türkiye'nin her yerinde tesis atılımı yapıldığını belirtti. Kasapoğlu, "Dünyayla yarışır bu tesisleri spordaki başarıyı yukarı taşıyıp taçlandırıyoruz. Bu akşam A Milli futbolda İzlanda'yı yenerek 2020 Avrupa Şampiyonası'nı hep beraber kutlayacağız. İzmir'de önce Alsancak sonra Göztepe Stadı'nı gezdik. Takımlarımız çok şanslı. Statlar sona yaklaşıyor. İzmir'e hayırlı olsun" dedi.

YILDIRIM: İZMİR'E YAKIŞIR ESERLER

Alsancak ve Göztepe Stadı'nın temellerini başbakanlığı döneminde 9 Eylül 2017'de atan Binali Yıldırım ise "Güzel İzmir’imiz yeni ve güzel eserler kazanıyor. Göztepe'nin stadı yeni bir anlayış ve bambaşka proje. Stattan daha fazlasına sahip bir yaşam merkezi. Sosyal ve ticari bir alan. Göztepe kuytu köşelerden çıkıp Süper Lig'e döndü, şimdi de evine dönüyor. Sırası geldiğinde Karşıyaka Stadı da hükümetimiz tarafından plan içinde gerçekleşecek. İzmir takımları cumhuriyetten önce kurulan takımlar. Süper Lig'de Göztepe'nin olması bizi mutlu ediyor. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'i de Kulüpler Birliği başkanlığından dolayı da tebrik ediyorum" diye konuştu.