Bakan Kasapoğlu, Judo Federasyonunun ofisinin açılışını yaptı

Türkiye Judo Federasyonunun Yenimahalle ilçesindeki yeni hizmet binası açıldı. Açılış törenine

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, spor teşkilatı çalışanları, antrenörler, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı. Törende bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, "Son 17 yıldır saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemizi bir uçtan bir uca spor tesisleri ile donattık." dedi. "Dünyanın en yeni ve en güzel spor tesislerinin ülkemizde olduğunu gururla ifade ediyorum." diyen Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tesislerden bazıları judomuzla ilgili, bazıları diğer branşlarla ilgili. Ancak şunu ifade edeyim ki 60'a yakın branşta ülkemizin her noktasında çok güzel tesislerimiz var. Bu tesislerimiz siz değerli sporcularımızın her daim hizmetinde. Değerli halkımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın hizmetinde. Bu tesisleri kullanmanızı istiyoruz. Çünkü bu tesislerimizin gece ve gündüz halkımızın hizmetinde olmasını istiyoruz. Bu tesisleri lütfen kullanın. Bu tesisler sizlerin kullanmanız için var. Eğer kullanmazsanız bu durum, ülkemizin kaynaklarının iyi kullanılmadığı anlamına gelir. O yüzden sizlerden bu tesisleri kullanmanızı istiyoruz."

Tesisin, halkın erişimine açık, güzel bir noktada olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Yeni, pırıl pırıl bir tesis. Hem judo branşındaki sporcularımız için hem de spora ilgi duyan tüm halkımız için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Judo, önemli bir branş. Özellikle son yıllarda ciddi anlamda başarıların arttığı bir branş. Bu anlamda Judo Federasyonu Başkanımız Sezer Bey'e teşekkürlerimizi iletiyorum. Bu başarılarda önceki federasyon başkanımızın da katkıları oldu. Ona da teşekkürlerimi iletiyorum." değerlendirmesini yaptı. Türkiye'nin ciddi anlamda sportif bir altyapıya sahip olduğunu anlatan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şöyle konuştu: "İnşallah bunu önümüzdeki yıllarda başarılarla süsleyecek bir motivasyona da sahip olduğumuzu, bu kararlılıkla ve azimle yürüdüğümüzü ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız spora çok önem veren bir lider. Bu anlamda çok şanslıyız. Yeni hükümet sistemiyle işleri daha hızlı gerçekleştireceğiz. Malumunuz Bakan Yardımcımız Hamza Bey de dünya şampiyonu. Bu da judo için önemli bir kazanım. Çünkü judo ile güreşin kardeş branş olduğunu idrak ediyorum. Judoda kulüp sayısının yeterli olmadığını düşünüyorum. Kulüp sayısı arttıkça başarı da artacaktır. Kulüpleşmeyi tavsiye ediyoruz. Kulüpleşme noktasında da Bakanlık olarak inşallah teşviklerde bulunacağız. Bizim amacımız sizlere destek vermek. İnşallah bu destek ve teşviklerle hem judoda hem de diğer branşlarda gerek uluslararası anlamda sportif başarı gerekse de sporun tabana yayılması noktasında çok güzel yerlere geleceğimize inanıyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Japonya'nın, Türkiye'nin kıymet verdiği dost bir ülke olduğuna dikkati çekerek, "Gerek büyükelçimizin sıcak ve dostane yaklaşımı, hem judo hem spor noktasındaki iş birliği hem de ülkemizin Japonya ile geliştireceği diğer konulardaki iş birliği noktasında çok ümit verici. Gelecek adına heyecanlıyız. Bu anlamda judo federasyonumuzun Kilis'te yaptığı çalışmayı gerçekten çok önemsiyoruz. Bu çalışmanın diğer branşlara da örnek olacağını ümit ediyoruz. Bu anlamda hem judo, hem olimpiyatlar öncesi hazırlıklar noktasındaki iş birliği nedeniyle Japon Büyükelçimize ve Japon halkına teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Hem Japon hükümetinin judo noktasındaki katkıları hem de diğer konulardaki iş birliğimizin daha da artacağına olan inancımı da ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı. Tesisin başta judo camiası olmak üzere gençlere ve millete hayırlı olmasını dileyen Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Önümüzdeki günlerde çocuklarımızı, gençlerimizi tüm yaştan bireylerimizi sporla buluşturma noktasında çok güzel planlarımız, projelerimiz var. Bazı federasyonlarımızın sistemsel noktada sıkıntıları var. İnşallah bunu daha da geliştirmeye yönelik çalışmalarımız var. Bunları sizlerin iş birliğiyle, destekleriyle gönül beraberliğiyle gerçekleştireceğiz."