Bakan Kasapoğlu: Kadın sporu stratejisi geliştiriyoruz

Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da Sporcu Fabrikası'nın açılışını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "24 saat bu tesis sizlerin, gençlerimizin hizmetinde olacak, kadınlarımızın hizmetinde olacak. Bakın bu çok önemli, kadın sporu stratejisi geliştiriyoruz. Kadınlarımız bir eş, bir anne olarak bir abla olarak toplumun öncüleri" dedi.

Çorlu'da Sporcu Fabrikası'nın açılış törenine katılan Bakan Kasaoğlu'nu, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Goncagül, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, protokol üyeleri ve sporcu öğrenciler ile velileri karşıladı. Açılışta konuşan Kasapoğlu, Türkiye'nin bir çok alanda yatırımlarının olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Eğitimden ulaştırmaya sanayiden tarıma, sağlığa ve spora kadar her alanda ciddi yatırımlar gerçekleştirildi. Bugün bunlardan bir tanesini Sporcu Fabrikası'nı sizlerle birlikte açıyoruz. Şunu onurla ve gururla ifade etmek isterim ki ülkemizin sporda gerçekleştirdiği devrimin bu kadar kısa sürede tesisleşmenin dünyada hiç bir örneği yok. Salonlardan havuzlara, kortlara açık ve kapalı alanlara kadar her alanda devasa bir gelişme gerçekleştirdik ve gerçekleştiriyoruz. Tekirdağ ve Çorlu'daki çalışmalarımızı da eksiklerimizi gözden geçirip, hızlı bir şekilde ihtiyaçları güçlü yarınlar için gerçekleştireceğiz. Spor demek sağlık demek. Spor hem ruhen hem de bedenen sağlıklı bir toplum demek. O yüzden inşallah bu ve bundan sonra yapacağımız tesislerde hem spor ülkesi olma yolunda hem de sporcularımızın olimpiyatlarda, uluslararası müsabakalarda madalyaları ile gurur duyacağımız bir ülke olma yolunda ilerliyoruz."