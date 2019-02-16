Bakan Kasapoğlu, Kadınlar Spor ve Sağlık Merkezi'nin açılışına katıldı

KİLİS (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünya mazlumlarının sesi olduk. Diklenmedik ama dik durduk. Bu milletin onurlu duruşunu Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel bir şekilde temsil etti." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Kilis'te Kadınlar Spor ve Sağlık Merkezi'nin açılış törenindeki konuşmasında, kent halkının Suriyeli kardeşleri için yaptığı ev sahipliği, gösterdikleri kadirşinaslık ve vefakarlığın, asırlar boyunca insanlık için bir ibret olacağını söyledi.

Bakanlık tarafından yapılan tesisten tüm kadınların faydalanmasını isteyen Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Gerçekten sizler bu millet için ülkemizin kadınları olarak çok ayrı ve ayrıcalıklısınız. Sizler için ne yapsak azdır. Sizler toplumun mimarısınız. Bu toplumu şekillendiren kadınlarımız annelerimiz. 'Cennet annelerin ayakları altındadır' anlayışıyla annelerimize ne yapsak azdır. Bu tesisin açıkçası bu kadar güzel olduğunu da bilmiyordum, içini de gördüğümde daha çok mutlu olacağıma inanıyorum. Biz 'sporun tabana yayılması' diye bir proje başlattık. Kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ve engelsiz ayırımı gözetmeksizin biz herkesi spora teşvik ediyoruz. Gece gündüz spor tesisleri açmamızın, sporu erişilebilir kılmamızın da temel sebebi budur. Çünkü spor yapan insan hem zihnen rahatlıyor hem de bedenen sağlıklı oluyor. Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten de 17 yılda gerçekleştirdiği yatırımlarla hem spora hem sporcuya vermiş olduğu değeri ispat etti."