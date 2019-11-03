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BAKAN KASAPOĞLU: KAZANDIĞIMIZ BAŞARILAR TESADÜF DEĞİL

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 10:43 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Son günler de sporda başarılarımız var.

*Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,

*"Bu maraton bir çok açıdan anlamlı"

*"Sporcularımızla burada olmaktan ayrı mutluyum"

Olgucan KALKAN - Kaan ÜLKER / İSTANBUL, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Son günler de sporda başarılarımız var. Bu başarılar tesadüf değil. Sadece bugüne özgün değil. Tüm sporcularımızla geleceğe halkımızla birlikte yürümenin sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 41'incisi düzenlenen İstanbul Maratonu öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. İstanbul Maraton'un oldukça anlamlı olduğunu belirten Kasapoğlu, "41'inci kez ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde koşulması oldukça anlamlı. Dünyanın dört bir yanından sporcular geliyor. Bir de son günler de sporda başarılarımız var. Bu başarılar tesadüf değil. Sadece bugüne özgün değil. Tüm sporcularımızla geleceğe halkımızla birlikte yürümenin sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz. Bugün de kıtaları birleştiren bir koşunun startını vereceğiz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

"SPORCULARIMIZLA BURADA OLMAKTAN AYRI MUTLUYUM"
Gökhan İnler ve pek çok sporcunun İstanbul Maratonu'na katılmasının önemli olduğu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Gökhan İnler burada, son günlerde madalya alan sporcularımız burada. Sporcuların kişilikleri ve başarılarıyla toplumun rol modelleri olması çok önemli. Sporcularımızla burada olmaktan ayrı bir mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:
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- Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları

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