KİLİS (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İnşallah Kilis'in kadirşinaslığı, ev sahipliği ve ensarlığını tarih yüz yıl sonra, bin yıl sonra hayırla yad edecektir. Kilisliler bu anlamda tarihin derin yapraklarına onurla, gururla aktarılacaklar." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Kilis'te AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada yaptığı konuşmada, Kilis'in, yıllar önce Medine'nin gerçekleştirdiğini başaran bir şehir olduğunu belirten Kasapoğlu, bu anlamda Kilis'e minnettar olduklarını, kentle gurur duyduklarını ifade etti.

Kasapoğlu, "İnşallah Kilis'in bugün yaptığı kadirşinaslığı, ev sahipliği ve ensarlığını tarih yüz yıl sonra, bin yıl sonra hayırla yad edecektir. Kilisliler bu anlamda tarihin derin yapraklarına onurla, gururla aktarılacaklar. Gerçekten biz hükümet, kabine ve bakanlık olarak bugüne kadar Kilis halkımızın yananda hep durduk ve bundan sonra da hizmet etme yarışında onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gelmesiyle bir devrimin kıvılcımını yaktığını dile getiren Kasapoğlu, o gün yanan ışığın bugünleri aydınlattığını ve 31 Mart gecesinde alacağı destekle daha da güçlenerek hem ülkeyi hem de ülkenin desteğini bekleyen mazlumları aydınlatmaya devam edeceğini söyledi.