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Bakan Kasapoğlu, kitap fuarını ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 13:44 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Gençlerimizin kitaba olan ilgisi, bizi geleceğimiz adına ümitlendiriyor"

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin kitaplara olan ilgisinin, kendilerini gelecek adına ümitlendirdiğini söyledi.

Bakan Kasapoğlu, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

Fuarda standları gezerek incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, gençlere hediye etmek için çok sayıda kitap aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kitap fuarlarını mümkün olduğunca ziyaret etmeye çalıştığını belirterek, "Bugün de gençlerle bir araya gelmek, kitapseverlerle buluşmak ve yeni çıkan kitapları görmek için ziyaret ettim. Fuar her yıl yoğun oluyor. Bugün de çok yoğun. Gençlerimizin kitaba olan ilgisi, bizi geleceğimiz adına ümitlendiriyor." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, gençleri kitap okumaya teşvik ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda 700 bine yakın öğrencimiz bulunuyor. Gençlik kamplarımız ve merkezlerimiz var. Bu birimlerdeki gençlerimizin kitapla haşır neşir olması için, kitap dünyasını çok ciddi takip ediyoruz. Kitap okumayı teşvik etme yönünde çalışmalarımız var. Yine okullarımızdaki kütüphaneleri destekleme çalışmalarımız var. Kitap kafeleri, millet kütüphanelerini destekleme çalışmalarımız var. Bu anlamda kitap dünyası bizim için çok önemli. Fuardaki izdiham da ümit verici."

Bakan Kasapoğlu, fuarda çocuklarla yakından ilgilendi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

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37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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