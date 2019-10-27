HABER

Bakan Kasapoğlu kitap fuarını ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 22:43 | Son Güncelleme

Ankara Kitap Fuarı’nı ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimizin kitaplara olan ilgisi bizi çok mutlu etti.

Ankara Kitap Fuarı’nı ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimizin kitaplara olan ilgisi bizi çok mutlu etti. Bizler de bakanlık olarak bugüne kadar olduğu gibi kitap noktasındaki çalışmalarımızı daha güçlü şekle dönüştüreceğiz" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu yıl içinde 2’nci kez düzenlenen Ankara Kitap Fuarı’nı ziyaret etti. ATO Congresium’da devam eden fuarda stantları gezerek incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, gençlere hediye etmek için çok sayıda kitap aldı.

"Kitap dostlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz"
Bakan Kasapoğlu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada bakanlık olarak kitapla alakalı çalışmalara önem verdiklerini belirterek, "Gençlerimizin kitaplara olan ilgisi bizi çok mutlu etti. Biz de bakanlık olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte kitap noktasındaki çalışmalarımızı daha güçlü şekle dönüştüreceğiz. Bu tür etkinliklerin daha da çok sıklaşması gerektiğini de bu fuar vesilesiyle bir kez daha görmüş olduk. Kitap dostlarımızla bizler bir araya gelmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Bakan Kasapoğlu, fuarda gençlerle yakından ilgilendi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

PARTNERİnsülin direncine neden oluyor, kadınları daha çok etkiliyorİnsülin direncine neden oluyor, kadınları daha çok etkiliyor
Cumhurbaşkanından İzmir'e telefon bağlantısı Cumhurbaşkanından İzmir'e telefon bağlantısı 
Kartal'da makas attığı iddia edilen sürücü kaza yaptı Kartal'da makas attığı iddia edilen sürücü kaza yaptı 
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Aylar sonra bir ilk! Bu halinden eser yok

Aylar sonra bir ilk! Bu halinden eser yok

Trump açıkladı: IŞİD lideri Bağdadi öldü

Trump açıkladı: IŞİD lideri Bağdadi öldü

Trump, Bağdadi'nin ölümünü böyle izledi

Trump, Bağdadi'nin ölümünü böyle izledi

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin öldürülmesi dönüm noktası

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin öldürülmesi dönüm noktası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Bağdadi operasyonu' açıklaması

MSB'den 'Bağdadi operasyonu' açıklaması

Rusya, IŞİD elebaşı Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğinden şüphe ediyor

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan’dan, ilk on ayda 25 bin 404 düzensiz göçmen ülkemize itilmiştir

Yunanistan'a tepki: Elimizde her türlü belge var!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin öldürülmesi dönüm noktası

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin öldürülmesi dönüm noktası

Tel Abyad'da bombayla tuzaklanan otomobil imha edildi

MSB paylaştı: Bomba yüklü araç böyle imha edildi

AA Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi

AA Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.