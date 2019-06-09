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Bakan Kasapoğlu, Konya'da amatör sporcularla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 13:24 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Çok güzel bir çalışma ortamınız var. Bu çalışma ortamları son 17 yılda ortaya çıkmış birtakım imkanlardan doğuyor" - "İnşallah sizlerle beraber hem 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda hem başka şampiyonalarda bu emanete layık olmak için çalışacağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da amatör sporcularla bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda bulunan spor salonlarında farklı branşlarda antrenman yapan sporcuları ziyaret etti. Bir süre antremanı izleyen Kasapoğlu, daha sonra sporcularla sohbet etti.

Sporculara çok güvendiklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Bir kısmınızın önünde 2020 Olimpiyatları, bir kısmınızın önünde ise 2024 Olimpiyatları gibi güzel hedefler var. Bu hedeflerin hepsi tabi bireysel hedefler değil. Bu hedefler aynı zamanda şanlı bayrağımızı temsil etmek gibi ulvi bir amaç barındırıyor. Bu da sizler için tabii ki gerçekleştirilebilir hedefler. Bu noktada sizlere güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

- "İnanıyoruz ki göğsümüzü kabartacaksınız"

Son 17 yılda sporda tesisleşme adına çok büyük adımların atıldığına dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Çok güzel bir çalışma ortamınız var. Bu çalışma ortamları son 17 yılda ortaya çıkmış birtakım imkanlardan doğuyor. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Kendisi de her birinizi çok yakından takip ediyor. Sizlerin başarısı ülkemizin başarısı. İnanıyoruz ki göğsümüzü kabartacaksınız. Bu noktada da hem siz hem de antrenörleriniz ve idarecileriniz büyük gayret içerisindesiniz. Bizler de takipteyiz. Sizlerin ihtiyaçlarınızı gidermek için varız. Önemli olan inanmak. İnanıyorsak başarının pek çoğunu gerçekleştirmişiz demektir. İnanç ile çalışarak bu hedefleri inşallah birlikte gerçekleştireceğiz."

Bakanlık olarak sporcuların her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bizimle olan iletişiminizi, irtibatınızı güçlü tutun. Gerek bizimle gerek buradaki arkadaşlarımıza sıkıntılarınızı ve ihtiyaçlarınızı belirtin. Kimimiz antrenör, kimimiz sporcu, kimimiz de yönetici olarak amacımız bu kutsal emaneti layıkıyla taşımaktır. Hedefimiz, bu şanlı bayrağı dalgalandırmak ve bu emaneti de gelecek nesillere teslim etmek. İnşallah sizlerle beraber hem 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda hem başka şampiyonalarda bu emanete layık olmak için çalışacağız. Ben bu noktada sizlere başarılar diliyorum. Çalışma azminizi, inancınızı daha güçlü bir şekilde devam ettirmenizi motivasyonunuzu kaybetmemenizi temenni ediyorum."

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Konya Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu

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