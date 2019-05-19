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Bakan Kasapoğlu: “Kültürde, sanatta, sporda, bilimde öncü bir gençlik yetiştireceğimize inanıyorum"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.05.2019 12:43 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Yarınlarımızda kültürde, sanatta, sporda, bilimde öncü bir gençlik yetiştireceğimize inanıyor ve yarınlar bizim diyorum.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Yarınlarımızda kültürde, sanatta, sporda, bilimde öncü bir gençlik yetiştireceğimize inanıyor ve yarınlar bizim diyorum. Bayramınız kutlu, yarınlarımız aydınlık olsun” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda oğlu Ahmet Eymen Kasapoğlu’nun okuduğu Mehmet Andiçen İlkokulunun düzenlediği müsamereye katıldı. Ahmet Andiçen İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunları ve modern dans gösterisini büyük bir ilgiyle takip eden Bakan Kasapoğlu, milli mücadelenin 100’üncü yılını "Yarınlarımız" diye hitap ettiği çocuklarla birlikte kutladı. Kasapoğlu, "Yarınlarımız, geleceğimiz, ümidimiz, her şeyimiz, gençlerimiz, sevgili çocuklarımız, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Bugün bu bayramı sizlerle kutluyor olmak benim için ayrı bir mutluluk, ayrı bir heyecan. Zira Ahmet Andiçen İlkokulu hem oğlum Ahmet Eymen’in hem mahallemizin okulu. Her zaman sevgi ve ilgiyle izlediğim, takip ettiğim bir okul. Değerli gençlerimizle onların aylardır süren hazırlıkları neticesindeki gösterileri izlemek ve bu coşkuya ortak olmak benim için ayrı bir mutluluk. Bu sene milli mücadelenin 100’üncü yılı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Bandırma vapuruyla başlayıp bitmeyen yolculuğu, ilelebet bir ve beraber olarak devam edecek. Millet olarak her engeli aştığımız gibi bundan sonra da karşılaştığımız engelleri aşacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz gençlerimize, çocuklarımıza, yarınlarımıza güveniyoruz. Yarınlarımızda nice 19 Mayısları millet olarak güçlü bir şekilde kutlayacağımıza inanıyoruz. Yarınlarımızda kültürde, sanatta, sporda, bilimde öncü bir gençlik yetiştireceğimize inanıyor ve yarınlar bizim diyorum. Bu aziz vatanı, bu aziz coğrafyayı bize vatan kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Bayramınız kutlu, yarınlarımız aydınlık olsun" ifadelerini kullandı.
Programın ardından Bakan Kasapoğlu, çocuklarla tek tek ilgilenerek fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Bakan Kasapoğlu: “Kültürde, sanatta, sporda, bilimde öncü bir gençlik yetiştireceğimize inanıyorum"

Bakan Kasapoğlu: “Kültürde, sanatta, sporda, bilimde öncü bir gençlik yetiştireceğimize inanıyorum"

Bakan Kasapoğlu: “Kültürde, sanatta, sporda, bilimde öncü bir gençlik yetiştireceğimize inanıyorum"

Bakan Kasapoğlu: “Kültürde, sanatta, sporda, bilimde öncü bir gençlik yetiştireceğimize inanıyorum"

Bakan Kasapoğlu: “Kültürde, sanatta, sporda, bilimde öncü bir gençlik yetiştireceğimize inanıyorum"

Bakan Kasapoğlu: “Kültürde, sanatta, sporda, bilimde öncü bir gençlik yetiştireceğimize inanıyorum"

Bakan Kasapoğlu: “Kültürde, sanatta, sporda, bilimde öncü bir gençlik yetiştireceğimize inanıyorum"

Bakan Kasapoğlu: “Kültürde, sanatta, sporda, bilimde öncü bir gençlik yetiştireceğimize inanıyorum"

Bakan Kasapoğlu: “Kültürde, sanatta, sporda, bilimde öncü bir gençlik yetiştireceğimize inanıyorum"

Bakan Kasapoğlu: “Kültürde, sanatta, sporda, bilimde öncü bir gençlik yetiştireceğimize inanıyorum"

Bakan Kasapoğlu: “Kültürde, sanatta, sporda, bilimde öncü bir gençlik yetiştireceğimize inanıyorum"

Bakan Kasapoğlu: “Kültürde, sanatta, sporda, bilimde öncü bir gençlik yetiştireceğimize inanıyorum"

Bakan Kasapoğlu: “Kültürde, sanatta, sporda, bilimde öncü bir gençlik yetiştireceğimize inanıyorum"

Bakan Kasapoğlu: “Kültürde, sanatta, sporda, bilimde öncü bir gençlik yetiştireceğimize inanıyorum"

Bakan Kasapoğlu: “Kültürde, sanatta, sporda, bilimde öncü bir gençlik yetiştireceğimize inanıyorum"

Bakan Kasapoğlu: “Kültürde, sanatta, sporda, bilimde öncü bir gençlik yetiştireceğimize inanıyorum"

Bakan Kasapoğlu: “Kültürde, sanatta, sporda, bilimde öncü bir gençlik yetiştireceğimize inanıyorum"

Bakan Kasapoğlu: “Kültürde, sanatta, sporda, bilimde öncü bir gençlik yetiştireceğimize inanıyorum"

Bakan Kasapoğlu: “Kültürde, sanatta, sporda, bilimde öncü bir gençlik yetiştireceğimize inanıyorum"

Bakan Kasapoğlu: “Kültürde, sanatta, sporda, bilimde öncü bir gençlik yetiştireceğimize inanıyorum"

Bakan Kasapoğlu: “Kültürde, sanatta, sporda, bilimde öncü bir gençlik yetiştireceğimize inanıyorum"

Bakan Kasapoğlu: “Kültürde, sanatta, sporda, bilimde öncü bir gençlik yetiştireceğimize inanıyorum"

Bakan Kasapoğlu: “Kültürde, sanatta, sporda, bilimde öncü bir gençlik yetiştireceğimize inanıyorum"

Bakan Kasapoğlu: “Kültürde, sanatta, sporda, bilimde öncü bir gençlik yetiştireceğimize inanıyorum"

Bakan Kasapoğlu: “Kültürde, sanatta, sporda, bilimde öncü bir gençlik yetiştireceğimize inanıyorum"

Bakan Kasapoğlu: “Kültürde, sanatta, sporda, bilimde öncü bir gençlik yetiştireceğimize inanıyorum"

Bakan Kasapoğlu: “Kültürde, sanatta, sporda, bilimde öncü bir gençlik yetiştireceğimize inanıyorum"

Bakan Kasapoğlu: “Kültürde, sanatta, sporda, bilimde öncü bir gençlik yetiştireceğimize inanıyorum"

Bakan Kasapoğlu: “Kültürde, sanatta, sporda, bilimde öncü bir gençlik yetiştireceğimize inanıyorum"

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