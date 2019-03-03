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Bakan Kasapoğlu: Lider kadınlara ihtiyacımız var (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 00:21 | Son Güncelleme

KASAPOĞLU: MARMARİS SPOR TURİZMİN MERKEZİ OLACAK Bugün Muğla ve ilçelerinde bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun son durağı Marmaris İlçesi oldu.

Bakan Kasapoğlu: Lider kadınlara ihtiyacımız var (2)

KASAPOĞLU: MARMARİS SPOR TURİZMİN MERKEZİ OLACAK
Bugün Muğla ve ilçelerinde bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun son durağı Marmaris İlçesi oldu. AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı’nın sahibi olduğu otelde düzenlediği 'Spor projeleri tanıtımı' adlı yemekli toplantıya katılan Bakan Kasapoğlu’na; Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla milletvekilleri, il ve ilçe AK Parti başkanları eşlik etti. Yaklaşık bin kişinin katıldığı etkinlikte konuşan AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, "Marmaris’te spor ve spor turizmi bitmiş durumda. Spor turizminin tekrar canlandırılması için Sayın Bakan ile görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmelerde projeler onaylandı. Marmaris’in tekrar spor alanında söz sahibi olması için siz vatandaşlarımızın desteğini istiyoruz. 31 Mart sonrası seçildiğimizde ilk işimiz onaylattığımız spor komplekslerini hayata geçirmek önceliğimiz olacaktır. Marmarislilere desteğini esirgemeyen Bakanımıza minnettarım” dedi.
Kürsüde söz alan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Biz, Marmaris’in denizi, doğası, çevresi ve alt yapısıyla tüm imkânları olduğuna inanıyoruz. Öncelikle su sporları noktasında Marmaris’in öncü şehir olması gerekiyor. Bu projeleri Serkan Yazıcı ile çalıştık ve önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Marmaris’te çok kapsamlı spor kompleksi projelerimiz var. Bu projeyi yeniden çok kapsamlı şekilde hayata geçireceğiz. Kadınlarımız toplumun mimarı ve öncüsü. Kadınlarımızla bu projelerimizi hayata geçireceğiz. Yaz, kış ve gece- gündüz demeden çok kapsamlı projelerimizi hayata geçirdiğimizde birlikte dolduracağız. Marmaris spor turizminde merkez olacaktır. Yaptığım incelemelerde semt sahaları eksikleri mevcut. Bu eksikliğin giderilmesi için Marmaris’te 10 alan seçildi. Basketbol, futbol, voleybol gibi 10 semt sahası yapacağız. Gençlik merkezi noktasında Marmaris’i bir üs haline getireceğiz. Bakanlık olarak planladığımız uluslararası gençlik merkezinin ilkini Marmaris’te inşa edeceğiz. Spor turizmini önceleyen bir politikamız var. Spor turizmi önceliğimi Marmaris olarak planladık. Serkan Yazıcı’nın belediye başkanı olmasıyla önemli açılım olacaktır. Konuşacak ve paylaşacak çok projelerimiz olacaktır. Marmaris’in spor turizmi alanında adını dünyaya duyurması için hepinizin desteği gerekiyor. Öncelik kadın ve gençlerimizdedir. Onların desteği ile adayımızı belediye başkanı yaptığınızda nasıl modern, doğaya ve insana saygılı bir model turizm cenneti hayata geçirdiğimizi göreceksiniz” dedi.
Konuşma sonrası Serkan Yazıcı, Bakan Kasapoğlu’na katkılarından dolayı plaket takdim etti. Dev ekranlarda Marmaris’in spor projeleri anlatıldıktan sonra Bakan Kasapoğlu, bir otelde basına kapalı olan bir düğüne geçerek evlenen çifti kutladı.
Geceyi Marmaris'te geçirecek olan Bakan Kasapoğlu'nun sabah Dalaman Havalimanı’ndan İstanbul’a gödeceği öğrenildi.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)

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Bakan Kasapoğlu: Lider kadınlara ihtiyacımız var (2)Bakan Kasapoğlu: Lider kadınlara ihtiyacımız var (2)Bakan Kasapoğlu: Lider kadınlara ihtiyacımız var (2)Bakan Kasapoğlu: Lider kadınlara ihtiyacımız var (2)

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