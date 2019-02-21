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Bakan Kasapoğlu Manisa'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 18:42 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "Milletimiz tüm şer odaklarına karşı her zaman birdir, beraberdir, alnı açık ve diktir"

MANİSA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Milletimiz tüm şer odaklarına karşı her zaman birdir, beraberdir, alnı açık ve diktir." dedi.

Cumhur İttifakı'nın Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuşan Bakan Kasapoğlu, baba ocağı Manisa'da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin Türkiye'yi aydınlattığını ve her konuda ciddi ilerlemeler sağlandığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlerin ve sporcuların yanında olmaya devam ettiğini aktaran Kasapoğlu, "Ülkemizdeki spor tesisleri dünyadaki tesislerle karşılaştırıldığında çok daha ileri bir durumda. Manisa'ya çok ciddi tesisler kazandırdık, siz hemşehrilerimiz için inşa ettik. Tüm ilçelerimizde, yaptığımız tesislerin daha iyisini yapacağız, siz daha iyisine layıksınız." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, vesayet odaklarının, şer odaklarının hiçbir zaman tezgahlarının bitmeyeceğini vurgulayarak, "Milletimiz tüm şer odaklarına karşı her zaman birdir, beraberdir, alnı açık ve diktir. Önemli bir seçim sürecindeyiz, 31 Mart Cumhur İttifakımızla tüm şer cephelerine karşı biriz beraberiz. Bu milli mücadele ruhuyla biz Manisa'mızın ve ilçelerinin Cumhur İttifakı'nın yanında yer aldığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Manisa Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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