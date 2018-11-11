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BAKAN KASAPOĞLU MARATONA KATILMANIN HEYECANINI VE MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 13:29 | Son Güncelleme

Haber- Kamera Olgucan KALKAN - Buse Nur ARSLANOĞLU  İstanbul,DHA   Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Haber- Kamera Olgucan KALKAN - Buse Nur ARSLANOĞLU İstanbul,DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vodafone 40'ıncı İstanbul Maratonu'na katıldı. Çeşitli kategorilerde startları verdikten sonra maratona katılan Bakan Kasapoğlu, spor kültürünü yaygınlaştırmak için daha çok çalışacaklarını ifade etti.

Maratonda çok güzel bir atmosfer olduğunu ifade eden Kasapoğlu, Şu anda Asya Yakası ile Avrupa Yakası'nın tam ortasındayız. Tarihi bir bölgedeyiz. Sporseverlerin büyük coşkusu var. Her yaştan engelli engelsiz, kadın erkek, genç yaşlı tüm vatandaşlarımızla burada olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yılın teması 'Sağlık İçin Koş'. Biz de sağlık için yürüyoruz, koşuyoruz. Bağımlılıklarla mücadele için, terörle mücadele için yürüyoruz. Tüm vatandaşlarımızın spor heyecanı bizi bakanlık olarak daha çok çalışmaya sevk ediyor. İnşallah ülkemizin sportif geleceği, sportif yarınları ve spor kültürünün daha çok yaygınlaşması için tüm tesislerimizi daha aktif kullanacağız. Vatandaşlarımıza bunu sürekli hatırlatıyoruz ve yeni tesisler ile daha çok çalışacağız dedi.

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