Bakan Kasapoğlu memleketi Kula'da

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir dizi ziyaretler ve aday tanıtım toplantısına katılmak üzere Manisa'ya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Uşak'taki programının ardından saat 18:30'da memleketi Kula ilçesine geldi. İlçe girişindeki Şehitler Caddesi üzerinde karşılanan Bakan Kasapoğlu'na Manisa İl Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesindeki milli sporcular tarafından çiçek verildi. Bakan Kasapoğlu protokol üyeleri ve partililerle tek tek selamlaştıktan sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Şehzadeler Mehteri tarafından verilen mini konseri dinledi. Ardından İlim Yayma Cemiyeti Kula Şubesi'nin açılış kurdelesini kesen Kasapoğlu, Kula Yabaayak Efe Atlı Cirit Derneği bünyesindeki atlar eşliğinde esnaf ziyareti için ilçe merkezine yürüdü. Bakan Selçuk, esnaf ziyaretleri kapsamında bir kahvehaneye girerek burada hemşehrileriyle çay içerek sohbet etti. Ardından esnaf ziyaretine devam eden Kasapoğlu, 80'inci Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne geçti. Bakan Kasapoğlu engelli öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu buradaki programın ardından aday tanıtım toplantısına katılmak üzere Kula Kapalı Spor Salonu'na geçti.

