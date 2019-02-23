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Bakan Kasapoğlu, milli eskrimci Nisanur Erbil'i tebrik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 10:20 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası’nda yıldız kadınlar kılıç kategorisinde altın madalya kazanarak şampiyon olan Nisanur Erbil’i kutluyorum"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Nisanur Erbil için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen şampiyonada yıldız kadınlar kılıç kategorisinde kürsünün en üst basamağında yer alan Nisanur için yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"İtalya’nın Foggia kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası’nda yıldız kadınlar kılıç kategorisinde altın madalya kazanarak şampiyon olan Nisanur Erbil’i kutluyorum. Bizleri gururlandıran Nisanur Erbil’in gelecek organizasyonlarda da şampiyon olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor, başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası’nda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza da başarılar diliyorum."

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Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası eskrim Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İtalya Nisanur Erbil

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