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Bakan Kasapoğlu, milli eskrimcileri kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 18:24 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu, milli eskrimcileri kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli eskrimciler Deniz Selin Ünlüdağ ve Nisanur Erbil'i makamında kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez binasında gerçekleştirilen kabulde, milli sporcuların yanı sıra Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı ve beraberindeki heyet de yer aldı.

Sporcularla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, 15 Temmuz'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başlayacak Dünya Eskrim Şampiyonası için başarı temennisinde bulundu.

Kasapoğlu, Bakanlık olarak her zaman sporcuların yanlarında olduklarını belirterek, "Sporcularımızın 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlık sürecinde edinecekleri tecrübeler hem ülkemizin sportif geleceği adına hem de gençlerimizin yarınları adına ışık saçmaya, ümit aşılamaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Bakan Kasapoğlu'na milli sporcular kılıç hediye etti.

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