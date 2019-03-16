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Bakan Kasapoğlu, milli haltercileri kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 12:49 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu, milli haltercileri kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ABD'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 9'u altın, 3'ü gümüş ve 8'i bronz olmak üzere 20 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin Las Vegas kentinde 8-15 Mart tarihlerinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 9'u altın, 3'ü gümüş ve 8'i bronz olmak üzere toplam 20 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Genç kardeşlerimin gelecek organizasyonlarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sporcu kardeşlerimin başarılarının devamını diliyorum." ​

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Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu halter tebrik mesajı

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