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Bakan Kasapoğlu milli sporcuları kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 13:12 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcularla bir araya geldi - Kasapoğlu: "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde büyük bir dönüşümün adımlarını attık, devamını da getireceğiz" - "Federasyonların çok daha iyi noktalarda olması lazım çünkü çok ciddi yatırımlar yapılıyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları kabul etti.

Bakanlığın merkez binasında gerçekleştirilen kabule milli sporcular Buse Naz Çakıroğlu, Jak Ali Harvey, Soner Demirtaş, Süleyman Atlı ve Evin Demirhan ile antrenörler katıldı.

Bakan Kasapoğlu, milli sporcuların Türkiye'yi her platformda başarıyla temsil ettiğini vurgulayarak, "Bunu çok da güzel başarıyorsunuz. Avrupa Oyunları'ndan 15 madalyayla döndük. Sporcumuz Özgür Varlık atıcılıkta kota kazandı. Madalya alsın almasın tüm sporcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Madalya kazananları ayrıca tebrik ediyorum." diye konuştu.

Avrupa Oyunları'nda elde edilen başarının çok önemli olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Çok daha başarılı bir seviyeye geleceğimize inanıyorum. Bunun göstergeleri var. Cumhurbaşkanımız sporu çok önemseyen, sporcuya çok değer veren bir lider. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde büyük bir dönüşümün adımlarını attık, devamını da getireceğiz. Tokyo Olimpiyatları'na yönelik çok ciddi çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

Orta ve uzun vadede Türkiye'nin spor ülkesi olmasını hedeflediklerini kaydeden Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Amacımız hem spor yapan bir ülke olmak hem de sporda başarıyı pek çok branşta yakalamak. İnanıyorum ki çok yakın gelecekte pek çok branşta pek çok yeteneğin başarılarından gurur duyacağız. Bu anlamda yapısal çalışmalarımız da var. Kulüplerimizin, federasyonlarımızın daha iyi yönetilmeleri ve başarı elde etmeleri açısından çalışmalar yapıyoruz. Federasyonların çok daha iyi noktalarda olması lazım çünkü çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Tıkanan noktaları yakın gelecekte aşacağız. Pek çok branşta başarıyı yakalayabilecek potansiyelimiz var. Amacımız yarınların Türkiye’sini yaşlısıyla, genciyle, çocuğuyla, toplumun her kesimiyle güçlü kılmak. Sporcularımıza ve gençlerimize güveniyoruz. Toplumumuzun çok sayıda branşa ilgisini artırmayı düşünüyoruz. Çok önemli çalışmalarımız var. "

Madalya alan sporcular, imzaladıkları milli formayı Bakan Kasapoğlu'na takdim etti ve fotoğraf çektirdi.

Fotoğraf çekiminin ardından basın mensupları kabulden çıkarıldı ve Bakan Kasapoğlu, sporcu ve antrenörlerle özel görüştü.

- 15 madalya

Türkiye, 2. Avrupa Oyunları'nı 15 madalya ile tamamladı.

Milli takımın 14 spor dalında 110 sporcuyla mücadele ettiği oyunlarda Türkiye, 2 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 15 madalya aldı.

2. Avrupa Oyunları’nda madalya alan sporcular şunlar:

1. Buse Naz Çakıroğlu-Altın madalya / Boks (51 kilo)

2. Mikail Özerler-Altın madalya / Judo (90 kilo)

3. Ahmet Önder-Gümüş madalya / Artistik cimnastik (Barfiks)

4. Soner Demirtaş-Gümüş madalya / Güreş serbest stil (74 kilo)

5. Ali Sofuoğlu-Gümüş madalya / Karate (Kata)

6. Serap Özçelik Arapoğlu-Gümüş madalya / Karate (50 kilo)

7. Meltem Hocaoğlu-Gümüş madalya / Karate (+68 kilo)

8. Uğur Aktaş-Gümüş madalya / Karate (84 kilo)

9. Ferhat Arıcan-Bronz madalya / Artistik cimnastik (Paralel bar)

10. Jak Ali Harvey-Bronz madalya / Atletizm (100 metre)

11. Evin Demirhan-Bronz madalya / Güreş (50 kilo)

12. Süleyman Atlı-Bronz madalya / Güreş (57 kilo)

13. Dilara Eltemur-Bronz madalya / Karate (Kata)

14. Merve Çoban-Bronz madalya / Karate (61 kilo)

15. Yeşim Bostan / Evren Çağıran-Bronz madalya / Okçuluk (Makaralı Yay Karışık Takım)

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2. Avrupa Oyunları Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Kabul

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