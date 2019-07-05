Bakan Kasapoğlu milli sporcuları kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları kabul etti.

Bakanlığın merkez binasında gerçekleştirilen kabule milli sporcular Buse Naz Çakıroğlu, Jak Ali Harvey, Soner Demirtaş, Süleyman Atlı ve Evin Demirhan ile antrenörler katıldı.

Bakan Kasapoğlu, milli sporcuların Türkiye'yi her platformda başarıyla temsil ettiğini vurgulayarak, "Bunu çok da güzel başarıyorsunuz. Avrupa Oyunları'ndan 15 madalyayla döndük. Sporcumuz Özgür Varlık atıcılıkta kota kazandı. Madalya alsın almasın tüm sporcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Madalya kazananları ayrıca tebrik ediyorum." diye konuştu.

Avrupa Oyunları'nda elde edilen başarının çok önemli olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Çok daha başarılı bir seviyeye geleceğimize inanıyorum. Bunun göstergeleri var. Cumhurbaşkanımız sporu çok önemseyen, sporcuya çok değer veren bir lider. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde büyük bir dönüşümün adımlarını attık, devamını da getireceğiz. Tokyo Olimpiyatları'na yönelik çok ciddi çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.