HABER

Bakan Kasapoğlu, Muğla’da öğrenci aileleriyle buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 12:49 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin farklı illerindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerin Muğla’da yaşayan aileleriyle bir araya geldi.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muğla’daki temasları çerçevesinde Uluslararası Gençlik Merkezi’nde Türkiye’nin farklı illerindeki KYK yurtlarında kalan öğrencilerin Muğla’da yaşayan aileleriyle buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin farklı illerindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerin Muğla’da yaşayan aileleriyle bir araya geldi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muğla’daki temasları çerçevesinde Uluslararası Gençlik Merkezi’nde Türkiye’nin farklı illerindeki KYK yurtlarında kalan öğrencilerin Muğla’da yaşayan aileleriyle buluştu. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada ailelerle yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, KYK’nın öğrencilere sağladığı imkânlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu, KYK’nın barınma, burs ve kredi imkânı sağlamasının yanı sıra gençleri geleceğe daha iyi hazırlayabilmek amacıyla Türkiye genelindeki yurtlarda eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlediğine dikkat çekti.

“Bütün amacımız KYK yurtlarımızın ev sıcaklığını ve anne-baba şefkatini aratmamasıdır”
Ailelere çocuklarının bu faaliyetlere katılması yönünde tavsiyelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, “Gençlerimiz bizim en önemli varlığımız, her şey onlar için. Öğrenci kardeşlerimizi yurtlarımızda sizlerin evlerini aratmayacak şekilde misafir etmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.
Öğrencilerin yurtlarda sağlıklı beslenmesi konusuna büyük önem verdiklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, bu anlamda titiz ve hummalı bir çalışma yürüttüklerini söyledi. KYK’nın yurt ve yatak kapasitesi anlamında son 17 yılda gerçekleştirdiği yatırımları hatırlatan Bakan Kasapoğlu, “Bütün amacımız KYK yurtlarımızın ev sıcaklığını ve anne-baba şefkatini aratmamasıdır. Öğrenci kardeşlerimizin yaşamlarına büyük değerler katacağına inandığımız yurtlarımızda ikinci bir üniversite ortamı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Bakan Kasapoğlu, buluşmanın ardından öğrenci aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

PARTNEREvleniyorlar mı? Murat'tan yanıt geldi!Evleniyorlar mı? Murat'tan yanıt geldi!
İYİ Partili belediye başkanı kendisine soru soran vatandaşı fırçaladıİYİ Partili belediye başkanı kendisine soru soran vatandaşı fırçaladı
Akşener ve Uysal, Mersin'de Ayfer Yılmaz'ı tanıtacakAkşener ve Uysal, Mersin'de Ayfer Yılmaz'ı tanıtacak

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da bin 408 polisle asayiş uygulaması

Ankara'da bin 408 polisle asayiş uygulaması

New York Times'ten olay yaratacak 'nükleer silah' iddiası

New York Times'ten olay yaratacak 'nükleer silah' iddiası

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Son dakika! Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Çavuşoğlu'ndan İran açıklaması: Çok riskli ve tehlikeli

Çavuşoğlu uyardı: Çok riskli ve tehlikeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: Anket firmaları bizi kandırıyor

MHP anket şirketleri için yasal düzenleme istedi

Bakan Kurum'dan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na eleştiri

Bakan Kurum'dan CHP'li başkana tepki!

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Mahir Ünal'dan flaş dolar açıklaması: 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.