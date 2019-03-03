Bakan Kasapoğlu, Muğla'da öğrenci aileleriyle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin farklı illerindeki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerin Muğla'da yaşayan aileleriyle bir araya geldi.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada Bakan Kasapoğlu, ailelerin taleplerini dinledi, öğrencilerin okuldaki durumları hakkında bilgiler aldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, ailelerle yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, KYK'nin öğrencilere sağladığı imkanlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, KYK'nin barınma, burs ve kredi imkanı sağlamasının yanı sıra gençleri geleceğe daha iyi hazırlayabilmek amacıyla Türkiye genelindeki yurtlarda eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlediğine dikkati çekti.

Ailelere, çocuklarının bu faaliyetlere katılması yönünde tavsiyelerde bulunan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimiz bizim en önemli varlığımız. Her şey onlar için. Öğrenci kardeşlerimizi yurtlarımızda sizlerin evlerini aratmayacak şekilde misafir etmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.