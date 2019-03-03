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Bakan Kasapoğlu, Muğla'da öğrenci aileleriyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 14:38 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Bütün amacımız KYK yurtlarımızın, ev sıcaklığını ve anne-baba şefkatini aratmamasıdır"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin farklı illerindeki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerin Muğla'da yaşayan aileleriyle bir araya geldi.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada Bakan Kasapoğlu, ailelerin taleplerini dinledi, öğrencilerin okuldaki durumları hakkında bilgiler aldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, ailelerle yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, KYK'nin öğrencilere sağladığı imkanlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, KYK'nin barınma, burs ve kredi imkanı sağlamasının yanı sıra gençleri geleceğe daha iyi hazırlayabilmek amacıyla Türkiye genelindeki yurtlarda eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlediğine dikkati çekti.

Ailelere, çocuklarının bu faaliyetlere katılması yönünde tavsiyelerde bulunan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimiz bizim en önemli varlığımız. Her şey onlar için. Öğrenci kardeşlerimizi yurtlarımızda sizlerin evlerini aratmayacak şekilde misafir etmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin yurtlarda sağlıklı beslenmesi konusuna büyük önem verdiklerini kaydeden Kasapoğlu, bu anlamda titiz ve hummalı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

KYK'nin, yurt ve yatak kapasitesi anlamında son 17 yılda gerçekleştirdiği yatırımları hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Bütün amacımız KYK yurtlarımızın ev sıcaklığını ve anne-baba şefkatini aratmamasıdır. Öğrenci kardeşlerimizin yaşamlarına büyük değerler katacağına inandığımız yurtlarımızda ikinci bir üniversite ortamı sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, buluşmanın ardından öğrenci aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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