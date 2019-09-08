Bakan Kasapoğlu, MXGP'nin startını verdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Afyonkarahisar'daki bu pist de hakikaten dünyadaki önemli pistlerden bir tanesi, motor sporları adına. Hem tesislerimizle, organizasyonun kalitesiyle, ev sahipliğimizle, Afyonkarahisarlıların misafirperverliğiyle bu organizasyonu da başarıyla tamamladığımızı görüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17. ayağının startına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı.

Bakan Kasapoğlu'na, milli sporcular Münevvere Yılmaz, Meryem Betül Çavdar ve Selahattin Günger çiçek takdim etti.

Daha sonra Bakan Kasapoğlu, beraberindeki Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Veysel Eroğlu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar ile MXGP'nin 17. yarışının startını verdi.

Bakan Kasapoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Motokros Şampiyonası'nın harika bir organizasyon olduğunu söyledi.