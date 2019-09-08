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Bakan Kasapoğlu, MXGP'nin startını verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 18:58 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Afyonkarahisar'daki bu pist de hakikaten dünyadaki önemli pistlerden bir tanesi, motor sporları adına. Hem tesislerimizle, organizasyonun kalitesiyle, ev sahipliğimizle, Afyonkarahisarlıların misafirperverliğiyle bu organizasyonu da başarıyla tamamladığımızı görüyorum"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Afyonkarahisar'daki bu pist de hakikaten dünyadaki önemli pistlerden bir tanesi, motor sporları adına. Hem tesislerimizle, organizasyonun kalitesiyle, ev sahipliğimizle, Afyonkarahisarlıların misafirperverliğiyle bu organizasyonu da başarıyla tamamladığımızı görüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17. ayağının startına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı.

Bakan Kasapoğlu'na, milli sporcular Münevvere Yılmaz, Meryem Betül Çavdar ve Selahattin Günger çiçek takdim etti.

Daha sonra Bakan Kasapoğlu, beraberindeki Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Veysel Eroğlu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar ile MXGP'nin 17. yarışının startını verdi.

Bakan Kasapoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Motokros Şampiyonası'nın harika bir organizasyon olduğunu söyledi.

Organizasyonun her yönüyle mükemmel olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Uluslararası federasyondaki yönetici ile görüştük. 'Hiçbir kusurunu görmedim' dedi. Ben bu yönüyle Afyonkarahisar camiasına, Valiliğe, Belediyeye, milletvekillerine, Motosiklet Federasyonu'muza teşekkür ediyorum. Ülke olarak her organizasyonu en güzel şekliyle organize edebiliyoruz." diye konuştu.

- "Bu organizasyonu da başarıyla tamamladığımızı görüyorum"

Kasapoğlu, son 18 yıldaki tesisleşmenin devrim niteliğinde olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde... Afyonkarahisar'daki bu pist de hakikaten dünyadaki önemli pistlerden bir tanesi, motor sporları adına. Hem tesislerimizle, organizasyonun kalitesiyle, ev sahipliğimizle, Afyonkarahisarlıların misafirperverliğiyle bu organizasyonu da başarıyla tamamladığımızı görüyorum. Sporcuların ve seyircilerin dünyanın dört bir yanından gelmesi, ülke olarak dünyanın pek çok devine meydan okuduğumuzu gösteriyor. Ben bu anlamda çok mutluyum. Spor müsabakaları açısından çok önemli müsabakalara ev sahipliği yapıyoruz. Ankara'da devam eden bir organizasyon var. Dün milli maçımız vardı. (UEFA) Süper Kupa'ya ev sahipliği yaptık. İnşallah bunların devamı gelecek."

- "Afyonkarahisar'ın tüm yöneticilerine ve Motosiklet Federasyonunun özverisine müteşekkirim"

Afyonkarahisar'daki spor yatırımlarının son 18 yılda devasa nitelikte olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Sadece motor sporları değil, pek çok branşta sadece Afyonkarahisar'da değil, ülkemizin dört bir yanında tesislerimizle, kalitemizle ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinin organizasyona güç kattığını anlatan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Afyonkarahisar'ın tüm yöneticilerine ve Motosiklet Federasyonu'muzun özverisine müteşekkirim. Gelecek sene inşallah katlayarak ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Afyonkarahisar'ımız sadece bu organizasyonda değil pek çok branşta ev sahipliğine hazır bir ilimiz. Ben spor camiasını Afyonkarahisar'a davet etmek istiyorum."

Kasapoğlu, daha sonra etkinlik alanındaki stantları gezdi.

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Dünya Motokros Şampiyonası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Motokros MXGP

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