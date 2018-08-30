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Bakan Kasapoğlu: Ne mutlu ki, Malazgirt ruhu ile Dumlupınar'ı beraber yaşıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 19:53 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yapıldığı yer olan Altıntaş ilçesindeki Zafertepe Çalköy'de yapıldı.

Oğuzhan KILIÇ/ALTINTAŞ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yapıldığı yer olan Altıntaş ilçesindeki Zafertepe Çalköy'de yapıldı. Törenlere katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Hepimiz biliyoruz ki, Türk tarihi şanlı zaferlerle doludur. Ne mutlu bize ki, bu muhteşem zaferlerden ikisinin yıl dönümünü peş peşe kutlama fırsatına erişiyoruz. Malazgirt ruhu ile Dumlupınar'ı beraber yaşıyoruz" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Kütahya'daki ilk tören, sabah valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulup, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenlere daha sonra Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yapıldığı yer olan Altıntaş ilçesindeki Zafertepe Çalköy'de devam edildi. Buradaki törenlere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Kütahya Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Necati Gündüz, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı'nı temsilen birer tuğgeneral ile çok sayıda kişi katıldı.

Törende, Zafertepe Abidesi'ne çelenk konulup saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Bir subay tarafından harita ve arazi üzerinde Başkomutanlık Meydan Muharebesi anlatıldı. Törene katılanlar daha sonra Zafertepe Abidesi'nden 'Atatürk, Milli Mücadele ve Kütahya' konulu fotoğraf sergisinin bulunduğu yere kadar yürüyüp sergiyi gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz ve Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu askeri araca binerek halkın bayramını kutladı.

KASAPOĞLU: ÜLKEMİZİ İLERİ HEDEFLERE TAŞIMAKTA KARARLIYIZ

Bakan Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 96'ncı yıl dönümünü birlik ve beraberlik içinde kutlamanın onurunun yaşandığını söyledi. Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Hepimiz biliyoruz ki, Türk tarihi şanlı zaferlerle doludur. Ne mutlu bize ki, bu muhteşem zaferlerden ikisinin yıl dönümünü peş peşe kutlama fırsatına erişiyoruz. Malazgirt ruhu ile Dumlupınar'ı beraber yaşıyoruz. 1071'de Sultan Alparslan'ın bizlere vatan kıldığı bu topraklar, 1922'de Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Taarruz emriyle bir kez daha Türk yurdu olarak tescillenmiştir. Ahlat'tan Söğüt'e, Söğüt'ten Dumlupınar'a uzanan bu kutlu yol boyunca değişmeyen tek şey, milletimizin azmi, cesareti ve iman gücüdür. Ülkemizi demokrasiyle, hukukla, adaletle, merhametle ileri hedeflere taşımakta kararlıyız. Türkiye'nin yükselişinden rahatsız olanların önümüze çıkarabileceği engellere karşı da uyanık ve dikkatli olacağız. Unutmayalım, bölgesinde ve dünyada söz sahibi, güçlü ve müreffeh bir Türkiye, bu coğrafya üzerinde çirkin emelleri olan bazı güçleri rahatsız ediyor. Dumlupınar'da topla, tüfekle vatanımızı işgale yeltenen emperyalist zihniyet, bugün de yine türlü yollarla üzerimize geliyor. Fakat Türkiye'yi mağlup edeceğini zannedenler, Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve aziz milletimizin eğilmeyen başı sayesinde her seferinde hezimetle karşı karşıya kalıyor."

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Zafer Koşusu'nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Halk oyunları gösterisinden sonra yapılan resmi geçit töreninde askerler ve yürüyüşe katılan gençler alkışlandı.

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