HABER

Bakan Kasapoğlu, Norveçli Bakan Helleland'la bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 16:48 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Hükümetimiz ve meclisimiz, dopingle mücadele bağlamında güçlü bir destekle kararlılığını göstermektedir"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Norveç Çocuk ve Eşitlik Bakanı, WADA (Dünya Dopingle Mücadele Ajansı) Başkan Yardımcısı Linda Hofstad Helleland ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, Bakanlığın merkez binasında gerçekleşen ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu Genel Sekreteri Rüştü Güner'in de hazır bulunduğu kabulde yaptığı konuşmada, Helleland'ı Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin dopingle topyekun mücadele ettiğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Hükümetimiz ve meclisimiz, dopingle mücadele bağlamında güçlü bir destekle kararlılığını göstermektedir. Bakanlık olarak da bu bağlamda akademisyenlerin ve uzmanların desteğiyle bir komite kurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Helleland'a Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlerle ilgili yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında da bilgiler veren Kasapoğlu, Türkiye'nin spor alanında Norveç ile iş birliğine hazır olduğunu vurguladı.

Bakan Helleland ise Türkiye'nin WADA'ya büyük destek verdiğini belirterek Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Türkiye'nin özellikle son 5 yılda dopingle mücadelede büyük atılımlar yaptığına dikkati çeken Helleland, "Türkiye, dopingle mücadelede ön cephelerde bulunarak çok önemli gelişmeler kaydetti. Bunun büyük bir takdirle karşılandığını söylemek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İşte Çukur’un en sevilen karakterinin memleketi İşte Çukur’un en sevilen karakterinin memleketi
Evler suya gömüldü! Acı haber geldiEvler suya gömüldü! Acı haber geldi
Batman'da şehit polis memuru Öztekin törenle uğurlandı (3)Batman'da şehit polis memuru Öztekin törenle uğurlandı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Linda Hofstad Helleland Mehmet Muharrem Kasapoğlu Norveç Çocuk ve Eşitlik Bakanı Wada

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selde cansız bedeni bulunan sahibinin başından bir an olsun ayrılmadı

Evler suya gömüldü! Acı haber geldi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan Suriyeliler için olay sözler

Suriyeliler için olay sözler: Tehdit oluşturuyorlar

Bakan Gül'den İngiltere'nin Akın İpek kararına tepki

İngiltere'nin kararına Türkiye'den sert tepki!

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın eşi: Teröristin ölümü bizim bayramımız!

Haberi aldı evine Türk Bayrağı astı! 'Ölümü bizim bayramımız'

Lüks villada şoke eden manzara!

Lüks villada şoke eden manzara!

'ABD ile Ukrayna planladı' dedi, o tarihi açıkladı

'ABD ile Ukrayna planladı' dedi, o tarihi açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.